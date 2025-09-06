search
Bruno Peixoto leva cidadania e escrituras gratuitas para Catalão na 18ª edição do Deputados Aqui

Entrega de escrituras, atendimentos de saúde e serviços sociais marcaram a ação no município


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 06/09/2025 - 16:16

Bruno Peixoto
Ao destacar a importância da ação, Bruno Peixoto ressaltou o impacto direto do programa na vida da população (Foto: Thalita Camargo)

O município de Catalão recebeu, neste sábado (6), a 18ª edição do Programa Deputados Aqui, promovido pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A iniciativa, idealizada e conduzida pelo presidente da Casa, deputado Bruno Peixoto (UB), levou um dia inteiro de cidadania, com atendimentos médicos, serviços sociais, apoio jurídico gratuito e a tão aguardada entrega de escrituras para dezenas de famílias do município.

Ao destacar a importância da ação, Bruno Peixoto ressaltou o impacto direto do programa na vida da população. “O Deputados Aqui é um compromisso que firmamos com a dignidade das pessoas. Em Catalão, garantimos acesso a serviços essenciais, entregamos escrituras e, acima de tudo, aproximamos o Parlamento da população. Esse é o nosso dever: transformar políticas públicas em realidade para a nossa gente”, afirmou o presidente da Alego.

Representante de Catalão na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB) reforçou a relevância da presença da ação no município. “É uma alegria enorme ver a nossa cidade recebendo esse programa, que já mudou a vida de milhares de goianos. Hoje, Catalão também é beneficiada com serviços que garantem saúde, cidadania e, sobretudo, com a entrega de escrituras, que representam dignidade e segurança para tantas famílias. Essa é a prova de que o Legislativo está próximo da população”, declarou Sebba.

Ação cidadã

Durante todo o dia, centenas de moradores de Catalão tiveram acesso a consultas médicas, exames rápidos, vacinação, aferição de pressão e glicemia, além de orientações nutricionais. Também foram oferecidos atendimentos do Procon Goiás, apoio jurídico gratuito por meio da Defensoria Pública, emissão de documentos, cortes de cabelo e atividades recreativas e culturais para as crianças.

A programação incluiu ainda a distribuição de mudas de árvores e ações voltadas para a preservação ambiental, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

Reconhecimento e homenagens

A 18ª edição do programa contou também com sessão solene em homenagem a personalidades que contribuem para o desenvolvimento de Catalão. Líderes comunitários, profissionais da saúde, da educação e representantes de diversos setores foram homenageados pela Assembleia Legislativa, em reconhecimento aos serviços prestados à população.

Além do presidente Bruno Peixoto e do deputado Gustavo Sebba, participaram do evento o prefeito do município, Velomar Rios, o deputado federal Zacharias Calil, vereadores e lideranças políticas da região.

Avatar

