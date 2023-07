Cachorros em situação de risco são resgatados em Anápolis

O Corpo de Bombeiros de Anápolis foi acionado, na noite desta terça-feira (04), para resgatar uma ninhada de cachorros recém-nascidos que havia sido colocada pela mãe debaixo da terra, o que representava perigo iminente de soterramento. O fato aconteceu no Bairro Adriana Parque.

Ao chegarem no local, os militares agiram prontamente para resgatar cada cachorrinho de forma segura. A ação foi registrada em vídeos pelos solicitantes, que acompanharam todo o processo com apreensão e gratidão pela atuação rápida e eficaz dos Bombeiros. Após o resgate, os filhotes ficaram com a pessoa que acionou a equipe, garantindo que receberiam os cuidados necessários para seu bem-estar.

Confira os vídeos: