Caiado elogia democracia em primeiro discurso depois de diplomado como governador reeleito

Em discurso (de forma remota, via vídeoconferência) na solenidade de diplomação dos candidatos eleitos nas Eleições Gerais de 2022, o governador reeleito, Ronaldo Caiado (UB), agradeceu a possibilidade de ser diplomado à distância e relembrou dois ex-governadores goianos que morreram recentemente (Iris Rezende e Maguito Vilela) e disse que se inspira neles.

“Há 48 anos recebi meu primeiro diploma, como médico, e sempre respeitei o princípio maior de cuidar das pessoas, sem relativizar nada, vide o comportamento que tivemos na pandemia de covid-19, tendo sido o primeiro governador a tomar medidas preventivas, seguindo sempre a ciência e a busca pela vida”, afirmou. Ele falou do pleito do qual saiu vitorioso, se disse “defensor intransigente da democracia” e afirmou que é obrigação respeitar o resultado das urnas eletrônicas já que “o Brasil precisa de paz”.

“Essa cerimônia de diplomação é oportunidade única de refletir sobre muita coisa, vivenciei as maiores crises políticas que esse País já enfrentou, por isso devemos priorizar, mais do que nunca, o espírito público”, assinalou. “O cargo não é feito para benefícios pessoais, devemos governar sempre consultando nossas consciências, respeitando a independência dos Poderes e olhando sempre para as minorias, sem nunca esquecer que os mais vulneráveis devem ser prioridade, por isso Goiás é o primeiro Estado a romper o ciclo da pobreza de forma concreta”, destacou.

Caiado também disse que é seu princípio respeitar o dinheiro público e foi assim que atravessou “os quatro anos mais difíceis da história de Goiás”. “Conseguimos reequilibrar as finanças do Estado e assim não atrasamos repasses de duodécimos aos demais poderes e nem os salários dos servidores públicos”, pontuou.

“Goiás hoje é referência nacional pelos resultados obtidos, dando uma oxigenada em vários setores, tendo uma educação pública de qualidade, saúde pública regionalizada e uma segurança pública que é referência em números em todo o País”, afirmou. “Promovemos justiça social, segurança jurídica e tudo mais, com um pacto entre os Poderes que priorizou a transparência e a aplicação correta do dinheiro público e agora recebo essa vitória com muita humildade e alegria, assumindo aqui o compromisso de fazer de Goiás o melhor estado para se viver, ouvindo crianças, jovens e idosos, que tanto nos ensinam”, concluiu.