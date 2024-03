Caiado já está no lucro com possível candidatura a presidente

O governador Ronaldo Caiado tem o discurso pronto, com base forte na Segurança e exemplo na realidade de seu governo em Goiás; tem um governo muito bem avaliado pra mostrar ao Brasil como referência; tem a possibilidade de ser o representante de um dos maiores partidos brasileiros; tem como antagonista histórico o presidente Lula; tem como referência uma base eleitoral forte, o agronegócio; tem a eloquência e a disposição pra falar alto e em bom tom.

Aos poucos, o goiano vai ganhando mais pegada nacional como pré-candidato a presidente do Brasil em 2026. Falta muito até o afunilamento da eleição, mas o tempo de Caiado agora começa a ser outro, e a correr a seu favor: o tempo de acumular milhas com algo que até há pouco era apenas um sonho. Hoje, mais do que nunca, Caiado tem chão e razão para se apresentar como um nome de fato no jogo, e com disposição para o embate necessário.

Para Lula, a eleição de 2026 é uma realidade constante. Não há dia em que ele não seja julgado pelo que está fazendo e colocado diante de uma possibilidade real de derrota hoje, quem sabe, ou vitória amanhã. Caiado, sonhando, era um nome com palanque no Estado. Com aval do União Brasil, pode a qualquer dia e hora entrar no mesmo ritmo do petista, indo ou não para o embate direto. Porque, no tempo e no espaço eleitoral da sucessão presidencial, estão iguais.

Como adversários, Lula e Caiado têm algo em comum: em que pese a idade acima dos 70, ambos mostram fôlego de quem tem bem menos. Não que a idade, neste caso, vá fazer a diferença, mas não deixa de ser curioso ver que eles próprios não se limitam, inclusive mostrando a paixão política que vemos faltar em muitos políticos jovens. E sem paixão – sem tesão, pra ser exato – não há solução, ensina Roberto Freire.

A corrida de Caiado para adiantar a sua pré-candidatura a presidente não foi em vão e funcionará agora como um referenciador nacionalmente para seu trabalho no governo de Goiás e como cabo eleitoral para as prefeituras. Mais do que o governador com mais de 80% de aprovação, ele será citado como presidenciável em todos os municípios, indo ou não indo até eles para pedir votos aos aliados. E, exatamente por ser presidenciável, terá mais atenção da mídia nacional aos seus atos e movimentos no Estado.

A eleição de Goiânia pode evoluir para um bate direto e à parte entre Lula e Caiado caso o candidato deste, hoje Jânio Darrot (MDB), cresça e vá para o segundo turno com a petista Adriana Accorsi – se um dos dois não ganhar no primeiro. Há mais variáveis na Capital capazes de mexer com o candidato a presidente Ronaldo Caiado. Ele sabe disso e tem mostrado que está pronto para fazer o que for preciso hoje, amanhã ou em outubro de 2026.

Ronaldo Caiado está no lucro com sua pré-candidatura a presidente. Para Lula, nada a perder, por enquanto. Na prática, um faz palanque para o outro. Em 2026, eles se entendem. Pera. Em 2026, eles têm tudo para se desentender nas urnas.