Caiado ministra aula magna em curso internacional de segurança pública, em Brasília

A redução da criminalidade em Goiás e seus impactos no desenvolvimento social ganharam destaque no primeiro dia do Curso Internacional de Relações Institucionais, nesta segunda-feira (15/9), em Brasília (DF). O governador Ronaldo Caiado foi convidado, após escolha unânime dos organizadores, para ministrar a aula magna para os 226 inscritos, entre militares brasileiros e de outros 20 países, e assessores parlamentares para falar sobre segurança pública.

Um reconhecimento aos avanços alcançados na área em Goiás, a oportunidade foi um momento de apresentar resultados concretos, frutos de um trabalho de integração entre as polícias desde 2019. “Este evento é de tamanha relevância porque temos aqui formação e troca de informações para aquilo que mais se almeja no Brasil: a condição de ir e vir, de poder trabalhar em qualquer lugar deste país, com total liberdade e independência”, afirmou o governador.

O curso reúne autoridades dos Estados Unidos, Canadá e França, entre outros países. Tendências e práticas eficazes no fortalecimento das relações institucionais e no aprimoramento da segurança pública estão no centro das discussões. “A ideia é debater a questão, trazendo as melhores referências para o Brasil inteiro, para todas as forças e até para os outros países”, afirmou Major Miller, coordenador do curso. A programação segue até 16 de setembro.

Caiado defendeu que a segurança está ancorada no controle do sistema carcerário, na qualificação do efetivo e no uso de tecnologias de monitoramento, drones e softwares de inteligência. Assim, Goiás alcançou redução de 92% nos crimes de roubo a comércio, 95% no roubo de veículos e 62% nos homicídios, impactando positivamente outros setores. “A segurança tem uma capilaridade enorme, uma capacidade de melhorar a economia, a condição de vida e renda das pessoas, a educação”, apontou.

O governador alertou para a evolução da criminalidade, que vem ocupando não só a economia formal, mas também cargos de comando no país. “É o mais grave, mais crítico, pois já tem uma contaminação que atinge as decisões de como governar a nação”, criticou. Nesse sentido, cobrou mais prerrogativas aos estados, além de acesso mais rápido e ágil a bancos de informações integradas, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Na ocasião, o chefe do Executivo foi condecorado com a medalha da Associação dos Oficiais das Polícias Militares do Brasil, em reconhecimento pelo seu trabalho. “Muito me orgulho de ter essa comenda e honrá-la. Ser o porta-voz de um resultado que, modéstia à parte, é referência nacional”, agradeceu. “Respondo por 7,2 milhões de goianos e não se governa com discurso, mas pelo exemplo. Não se constrói um país sem que haja a liturgia do cargo e a hierarquia do comando”, reforçou.

Curso

O evento é promovido pela Frente Parlamentar de Segurança Pública no Congresso Nacional, presidida pelo deputado federal Alberto Fraga, que também participou da abertura. A transformação em Goiás é um exemplo para o Brasil, em sua avaliação. “Caiado pegou o estado em frangalhos, com insegurança, cidades na região do Entorno com alto nível de criminalidade. Valorizando o material humano, os operadores da segurança pública, o governador chegou ao patamar em que hoje se encontra”, disse.

O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), coronel Marcelo Granja, e a deputada estadual Dra. Zeli também representaram o estado no evento.

Exemplo

A política de segurança pública de Goiás tem chamado a atenção de outros países. No início deste mês, o estado recebeu a visita do embaixador de El Salvador no Brasil, Luis Alberto Aparicio Bermúdez, que conheceu a sede da Polícia Penal de Goiás e o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O diplomata esteve em missão técnica para acompanhar o modelo de gestão penitenciária e os programas de reintegração social dos reeducandos.

