Caiado pede afastamento de Moraes do STF após divulgação de mensagens com Vorcaro

O candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, defendeu nesta terça-feira (1º) o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF). A manifestação ocorreu após a divulgação de mensagens atribuídas ao magistrado e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

“Diante da quebra do sigilo do caso Master, fica claro que o ministro Alexandre Moraes não tem a menor condição de continuar à frente do Supremo Tribunal Federal”, afirmou Caiado em vídeo divulgado pela campanha.

Na avaliação do candidato, o conteúdo das conversas indicaria uma relação de “conivência” entre Moraes e Vorcaro. “A sua vinculação de orientação a um bandido como este, que assaltou a população brasileira em mais de R$ 80 bilhões, a conivência vivida entre os dois, o desqualifica para a função de ministro do Supremo”, declarou.

As afirmações são de responsabilidade de Caiado. O material divulgado até o momento integra uma investigação e não representa conclusão definitiva das autoridades sobre a conduta de Moraes.

O ministro André Mendonça, também do STF, retirou nesta terça-feira o sigilo da ação que apura as mensagens. O caso está relacionado às investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre o Banco Master.

Segundo informações publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo, Vorcaro teria pedido que Moraes atuasse junto ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, diante do avanço das investigações envolvendo a instituição financeira.

Após a revelação das conversas, Mendonça solicitou à Procuradoria-Geral da República esclarecimentos complementares sobre o conteúdo das mensagens.

Caiado também sustentou que a permanência de Moraes no Supremo poderia ampliar a crise institucional e provocar questionamentos sobre as decisões da Corte.

“Nós corremos o risco de amanhã a sociedade não mais cumprir decisões judiciais que venham do Supremo Tribunal Federal. Aí nós vamos viver um momento crítico da democracia, que é uma insurgência contra as decisões da maior corte do país”, disse.

Ao concluir a manifestação, o candidato do PSD defendeu que Moraes seja afastado “o mais rápido possível”. “Não dá mais para suportar esse nível de podridão que atinge não só o Supremo Tribunal Federal, mas outros poderes que compõem a República”, afirmou.

Até a publicação desta reportagem, não havia posicionamento do ministro Alexandre de Moraes sobre as declarações. O espaço segue aberto aberto para manifestação.