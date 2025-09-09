Calor aumenta e temperatura pode chegar a 41 graus nesta terça-feira em Goiás

A terça-feira será de calor intenso em todo o Estado de Goiás. Na Região Leste, os termômetros podem marcar 41 graus no meio da tarde de hoje, o que aumenta os riscos para a saúde, pois o aumento de temperatura estará associado à baixa umidade relativa do ar e à seca. Afinal, já são 127 dias sem chuvas nas regiões Norte e Oeste, 125 dias na Leste e 10 dias nas regiões Sudoeste e Sul de Goiás.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) reitera os avisos para a baixa umidade relativa do ar, abaixo de 20%, em nível de alerta. Soma-se a isso o alerta máximo para risco de incêndios de norte a sul. “Estamos em risco crítico”, ressalta o gerente do Cimehgo, André Amorim.

A terça-feira terá predomínio de céu claro, sol e calor intenso. Em Goiânia, a situação será semelhante, com temperatura mínima de 20 graus e máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar deve variar entre 16% e 60%. O nascer do sol será às 6h17 e o pôr do sol, às 18h11.

Alerta à população

A situação levou o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), a emitir um alerta à população para os riscos à saúde provocados pela baixa umidade relativa do ar, comum durante o período de estiagem no estado, especialmente entre os meses mais secos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o nível ideal de umidade relativa do ar para o bem-estar humano deve ser superior a 60%, porém em diversas regiões goianas os índices chegam a níveis críticos, inferiores a 20% e, em alguns casos, até abaixo de 15%.

A SES publicou uma nota técnica promovendo orientações à população frente ao período de baixa umidade relativa do ar, com recomendações em cenário de presença de fumaça, cuidados em ambientes escolares e hospitalares, aos profissionais de saúde, e outros espaços coletivos importantes.

“Durante a estiagem, o corpo fica mais suscetível a infecções, alergias e crises respiratórias, além de aumentar a ocorrência de sangramentos nasais e problemas oculares. Por isso, é fundamental que a população esteja informada e adote medidas preventivas simples, como hidratação constante, proteção contra o sol e cuidados especiais com crianças e idosos”, destaca a subsecretária de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim.

A baixa umidade pode causar ressecamento da pele e das mucosas, aumentando a suscetibilidade a alergias, irritações nos olhos, crises de asma, bronquite, infecções respiratórias e sangramentos nasais. Ambientes secos favorecem a sobrevivência de vírus e bactérias por mais tempo, ampliando o risco de doenças.

Recomendações à população

Entre as medidas preventivas que devem ser adotadas:

Evitar exposição prolongada ao sol, especialmente entre 10h e 16h;

Hidratar-se com frequência, priorizando água, sucos naturais e água de coco;

Usar roupas leves, chapéus e protetor solar;

Manter ambientes internos arejados e, sempre que possível, utilizar umidificador com vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água;

Evitar atividades físicas intensas nos horários mais quentes;

Redobrar cuidados com crianças, idosos e trabalhadores expostos ao sol;

Em escolas, deve-se incentivar o consumo de água ao longo do dia, disponibilizando bebedouros ou garrafinhas individuais; oferecer opções como sucos naturais e água de coco, quando possível; deixar os espaços bem ventilados; e promover a conscientização.

Em caso de sintomas como tontura, mal-estar, dificuldade para respirar ou sangramento nasal intenso, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima.

Vereadores de Goiânia podem usar carro oficial para ir a 20 cidades da Região Metropolitana