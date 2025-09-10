A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quarta-feira (10), em primeira votação, o projeto de lei que estende a duração dos contratos de servidores temporários do município. A proposta, que havia esgotado o prazo de análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), acabou sendo incluída na pauta por requerimento apresentado em plenário pelo vereador Thialu Guiotti (Avante).

A articulação foi feita pelo líder do prefeito, vereador Bessa (DC), e contou com apoio de vereadores independentes.

O texto, relatado por Lucas Kitão (UB), já estava pronto desde a semana passada, mas não chegou a ser votado antes devido à falta de quórum. A decisão de levar a proposta diretamente ao plenário se deu após o presidente da CCJ, Luan Alves (MDB), encerrar a reunião da comissão sem analisar a matéria. Ele justificou que o término ocorreu por limite regimental de horário, mas votou favoravelmente quando a proposta foi submetida ao plenário.

Após a aprovação inicial, a matéria segue agora para análise da Comissão do Trabalho e Servidores Públicos (CTSP). O presidente do colegiado, vereador Sargento Novandir (MDB), já convocou reunião para esta quinta-feira (11), às 11 horas.

Paralelamente, Novandir protocolou requerimento para criar uma comissão especial voltada às questões relacionadas aos servidores temporários e à convocação de aprovados em concursos públicos. O grupo será formado majoritariamente por parlamentares da base governista, além de Urzêda, que foi incluído mesmo sendo considerado independente.