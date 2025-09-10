search
Poder

Câmara aprova em primeira votação projeto que amplia contratos temporários em Goiânia

Votação foi articulada após requerimento em plenário e é considerada nos bastidores a primeira vitória do líder do prefeito, Wellington Bessa


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 10/09/2025 - 13:01

Bessa - Articulação do novo líder deu vitória para o Paço
Articulação do novo líder deu vitória para o Paço (Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quarta-feira (10), em primeira votação, o projeto de lei que estende a duração dos contratos de servidores temporários do município. A proposta, que havia esgotado o prazo de análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), acabou sendo incluída na pauta por requerimento apresentado em plenário pelo vereador Thialu Guiotti (Avante).

A articulação foi feita pelo líder do prefeito, vereador Bessa (DC), e contou com apoio de vereadores independentes.

O texto, relatado por Lucas Kitão (UB), já estava pronto desde a semana passada, mas não chegou a ser votado antes devido à falta de quórum. A decisão de levar a proposta diretamente ao plenário se deu após o presidente da CCJ, Luan Alves (MDB), encerrar a reunião da comissão sem analisar a matéria. Ele justificou que o término ocorreu por limite regimental de horário, mas votou favoravelmente quando a proposta foi submetida ao plenário.

Após a aprovação inicial, a matéria segue agora para análise da Comissão do Trabalho e Servidores Públicos (CTSP). O presidente do colegiado, vereador Sargento Novandir (MDB), já convocou reunião para esta quinta-feira (11), às 11 horas.

Paralelamente, Novandir protocolou requerimento para criar uma comissão especial voltada às questões relacionadas aos servidores temporários e à convocação de aprovados em concursos públicos. O grupo será formado majoritariamente por parlamentares da base governista, além de Urzêda, que foi incluído mesmo sendo considerado independente.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Wilder Morais
Poder

Wilder não aparece na lista de emendas pix que TCU enviou ao STF

09/09/2025
Amauri Ribeiro
Poder

Deputado Amauri Ribeiro estende bandeiras dos EUA e Brasil na Alego

09/09/2025
Bia de Lima
Poder

Bia de Lima chama manifestantes de ‘lambe-bota dos EUA’

09/09/2025
Vereadores durante reunião da CEI da Limpa Gyn: pedidos de documentos e recado à empresa sobre convocação (Foto: Reprodução)
Poder

CEI reage a executivo da Limpa Gyn e requisita informações com ameaça de convocação

09/09/2025
MABEL COLOCA NOME DE VEREADORES EM PLACA BRILHA GOIÂNIA
Poder

Mabel vai investir R$ 1,7 milhão por mês em obras indicadas por vereadores que comporem base do governo

09/09/2025
deflação alimentos
Economia

País teve deflação de 0,11% em agosto, puxada por queda em habitação e alimentação

10/09/2025
NASA
Curiosidades

NASA encontra possíveis sinais de vida antiga em rochas de Marte

10/09/2025
pai que viu filho ser atropelado
Justiça

Júri absolve pai que viu filho ser atropelado e matou motorista

10/09/2025
Abadia de Goiás
Segurança

Polícia Civil cumpre operação em clínica irregular em Abadia de Goiás

10/09/2025
Pesquisa