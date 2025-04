A Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia aprovou, nesta terça-feira (15), a concessão de quatro títulos de Cidadão Aparecidense a personalidades com atuação destacada nas áreas política, social, cultural e jurídica. Entre os homenageados estão o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e a primeira-dama do município, Lana Bezerra, ambos indicados pelo vereador Dieyme Vasconcelos (PL).

Nikolas Ferreira é natural de Belo Horizonte e atualmente exerce mandato na Câmara dos Deputados por Minas Gerais. Ele ganhou projeção nacional ao se tornar, em 2022, o deputado federal mais votado do país. Com forte presença nas redes sociais, é uma das principais vozes da direita brasileira no Congresso.

Lana Bezerra, por sua vez, é médica dermatologista com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Fundadora da Clínica Vitalux, ela também coordena projetos sociais em Aparecida, com foco especial em saúde e assistência social.

Outro agraciado foi o músico e educador Hyago Tocach Malheiros, também por iniciativa de Dieyme. Trompetista e regente, Hyago integra a Banda Sinfônica Jovem de Goiás e o grupo Brasil Brass. É ainda coordenador da escola de música Ritmar, contribuindo com a formação artística de jovens do município.

A lista de homenageados inclui ainda o juiz de direito Aluízio Martins Pereira de Souza, cuja indicação foi feita pelo vereador Lipe Gomes (MDB). Natural de Goiânia, Aluízio ingressou na magistratura em 1999 e atualmente é titular da 5ª Vara Cível de Aparecida. Ao longo da carreira, atuou em diversas comarcas e é reconhecido por sua trajetória marcada pela imparcialidade e dedicação ao serviço público.