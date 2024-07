Caminhão pega fogo durante a madrugada e interrompe trânsito na BR-060

Na madrugada desta quarta-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal atendeu uma ocorrência de incêndio em um veículo de carga próximo a Rio Verde, na BR-060, sudoeste de Goiás. O condutor do caminhão, que transportava milho de Campo Verde (MT) para Nuporanga (SP), percebeu fumaça enquanto dirigia e parou o veículo no acostame

O trânsito no local foi interrompido por cerca de 50 minutos para que os Bombeiros pudessem controlar o incêndio e garantir a segurança da área. O motorista não teve ferimentos.

A cabine do caminhão ficou totalmente carbonizada. Mesmo com a propagação das chamas, a carga do veículo não foi comprometida.