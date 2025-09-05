search
Cidades

Caminho do Boi será atração na Goiás Genética 2025

Agrodefesa e Seapa apresentam experiência imersiva da pecuária goiana de 8 a 12 de setembro, em Goiânia, destacando todas as etapas da bovinocultura e o papel da educação sanitária.


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 05/09/2025 - 15:00

Foto: Agrodefesa

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) vão apresentar o “Caminho do Boi” na 13ª edição da Goiás Genética, de 8 a 12 de setembro, no Parque de Exposições Agropecuárias Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. A ação convida o público a percorrer todas as etapas da bovinocultura, do melhoramento genético ao produto final, e destaca como a educação sanitária e as políticas públicas fortalecem a pecuária goiana em qualidade e competitividade.

 

Experiência interativa

Com a participação direta da Gerência de Educação Sanitária da Agrodefesa, o Caminho do Boi conta com estações temáticas sobre melhoramento genético, sanidade, bem-estar animal, inspeção e produção de carne e outros produtos de origem animal. Os visitantes receberão um “passaporte” que poderá ser carimbado em cada estação, completando o percurso da cadeia produtiva como uma missão. O objetivo é aproximar o público da pecuária de forma acessível e lúdica.

O presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, afirma que a iniciativa reforça o papel do Estado na aproximação com a sociedade. Já a gerente de Educação Sanitária da Agrodefesa, Telma Gonzaga, destaca que o espaço busca despertar o interesse das novas gerações, permitindo que crianças, estudantes e visitantes compreendam como cada fase influencia na qualidade da carne que chega à mesa.

 

Vitrine nacional

Reconhecida como vitrine nacional da ciência aplicada à pecuária, a Goiás Genética reúne animais de alto padrão, julgamentos de raças, leilões, feira de negócios e palestras. A edição 2025 terá a 18ª Exposição Nacional do Guzerá, julgamento da raça Tabapuã e a 5ª edição do Rancheiros Horse Show, com expectativa de movimentar mais de R$ 1,2 milhão em negócios.

Com animais que podem ultrapassar uma tonelada e atingir valores acima de R$ 1 milhão, o evento mostra como ciência e tecnologia transformaram a pecuária brasileira em referência mundial. Goiás se destaca no setor com um rebanho de 22,7 milhões de cabeças, equivalente a 10,8% do rebanho nacional.

 

Serviço

Assunto: Goiás Genética 2025

Quando: 8 a 12 de setembro

Onde: Parque de Exposições Agropecuárias Pedro Ludovico Teixeira – SGPA (Rua 250, nº 221, Setor Nova Vila, Goiânia – GO)

Comunicação Setorial da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) – Governo de Goiás

 

CEI da Limpa Gyn começa com apelos por imparcialidade; saiba como ficou o colegiado

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

reconhecimento facial
Cidades

MP apresenta projeto de implantação de câmeras de reconhecimento facial em Goiânia

05/09/2025
Detran-GO vai leiloar mais de 3 mil veículos em Senador Canedo
Cidades

Detran-GO vai leiloar mais de 3 mil veículos em Senador Canedo

05/09/2025
gato energia
Cidades

‘Gato’ na rede elétrica gerou custo de R$ 10,3 bilhões em 2024

05/09/2025
Golpe da biometria: operação da PCDF mira grupo em Goiás
Cidades

Golpe da biometria: operação da PCDF mira grupo em Goiás

05/09/2025
Foram apreendidos centenas de pés de maconha, drogas sintéticas, comprimidos de LSD, além de insumos utilizados na fabricação de “loló” - Foto: PCGO
Cidades

Polícia descobre estufa de maconha no nordeste de Goiás

05/09/2025
Quarto de Milha
Agro

Rancheiros Horse Show: Quarto de Milha é protagonista em Goiânia neste final de semana

05/09/2025
reconhecimento facial
Cidades

MP apresenta projeto de implantação de câmeras de reconhecimento facial em Goiânia

05/09/2025
Lula dívidas rurais
Agro

Lula autoriza uso de R$ 12 bilhões para renegociação de dívidas rurais

05/09/2025
Clécio Alves
Poder

Clécio Alves responde acusação de Mabel sobre ‘fim da mamata’

05/09/2025
Pesquisa