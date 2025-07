Caminhões batem e pegam fogo na BR-153, em Morrinhos

Na madrugada desta quinta-feira (10), no km 650 da BR-153, em Morrinhos (GO), uma colisão traseira entre dois veículos de carga resultou na morte de um dos motoristas. Os caminhões pegaram fogo e a pista ficou interditada.

Informações preliminares indicam que ambos os veículos seguiam no sentido Morrinhos–Goiânia quando o caminhão que vinha atrás atingiu a traseira do outro.

Com o impacto, o condutor do segundo veículo ficou preso às ferragens. A carga de solvente do veículo da frente pegou fogo, provocando um incêndio de grandes proporções que carbonizou o motorista encarcerado. O motorista do caminhão que seguia à frente, de 33 anos, não sofreu ferimentos.

A pista precisou ser interditada para combate ao fogo e realização da perícia e remoção dos veículos, mas já foi totalmente liberada.

