Campanha do Agasalho arrecada mais de 7 mil itens em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh), já arrecadou mais de 7 mil itens, entre agasalhos, calçados e cobertores, durante a Campanha do Agasalho deste ano. Sob o tema “Mais Amor, Menos Frio”, a ação mobilizou empresas, instituições e a sociedade civil para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.

Entre as principais doações, destaca-se a da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que entregou 6 mil cobertores. O Instituto Brasil Central de Educação e Saúde (Ibeces) também contribuiu com 400 unidades. Outras entidades e empresas participaram da campanha, como a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Instituto Iris Rezende, Shopping Cidade Jardim, Câmara Municipal, Colégio Razão, Bon Atacarejo, Capital Mídia, Escola Athos, Sicoob Secovicred, Instituto de Medicina do Sono, Chapéu e Cia, Instituto Acertte, Alpha Mall, Kalil Conceito Estético e Agroindústria Búfalo Nobre, entre outras.

Política pública

A secretária Erizânia Freitas afirma que a campanha integra uma política pública essencial. “Estamos aqui para assegurar dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade. Isso não se trata de caridade, mas de uma política pública eficiente, que reconhece a importância do acesso a recursos básicos. Para quem recebe, cada doação representa a efetivação de um direito e o fortalecimento do sentimento de pertencimento e proteção social”, destaca.

A campanha continua até o dia 31 de julho, com diversos pontos de coleta espalhados por Goiânia. A expectativa é arrecadar ainda mais itens e alcançar um número maior de pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade.

Locais de doação

Alguns dos pontos de coleta da Campanha do Agasalho são:

FIEG (Setor Leste Vila Nova)

OVG (Setor Bueno)

Instituto Ibeces (Setor Bueno)

Sicoob Secovicred (Jardim Goiás)

Instituto Iris Rezende (Jardim Goiás)

Capital Mídia (Setor Sul)

Escola Ethos (Setor Bueno)

ASA Empreendimentos (Setor Bueno)

Enxovais Bem Me Quer (várias unidades em Goiânia)

Bom Atacarejo (Jardim Guanabara)

Alpha Mall e Kalil Conceito Estético (Alphaville Flamboyant)

Agroindústria Búfalo Nobre (Setor Jaó)

Colégio Razão (quatro unidades)

Shopping Cidade Jardim (Cidade Jardim)

Instituto de Medicina do Sono (Alameda das Rosas)

Chapéu e Cia (Setor Coimbra)

Instituto Acertte (Alameda das Rosas)

A iniciativa segue aberta à participação da sociedade até o fim do mês.