A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia já apreendeu 1.546 carretéis com linhas cortantes na operação da 17ª Campanha Pipa Sem Cerol. As ações de conscientização e fiscalização começaram no dia 2 de junho e serão realizadas até o final do mês de agosto, com o objetivo de conscientizar crianças, adolescentes e adultos sobre os perigos do uso do cerol.

Dados da corporação revelam que as regiões Oeste e Noroeste de Goiânia concentram os maiores números de apreensões de linhas cortantes, contabilizando 467 e 515 carretéis encontrados, respectivamente. Nas demais áreas da cidade, segundo a GCM, incluindo Centro, Sul, Sudeste, Sudoeste e Norte, foram apreendidos mais 564 materiais.

Até agora, o total de linha confiscada pelo corporação entre o dia 2 de junho e 7 de julho de 2025 atinge 773 km. O número emergencial 153 da Guarda Civil Metropolitana recebe denúncias relacionadas ao uso de cerol. Além disso, os agentes da GCM estão em campo, fiscalizando e orientando os cidadãos sobre a utilização responsável de linhas de pipa.

Campanha

A 17ª edição da Campanha “Pipa Sem Cerol” traz o tema “Diversão com segurança para todos! Voe livre, voe consciente!”. O objetivo é conscientizar não apenas os usuários de linhas cortantes, como cerol, chilena, indonésia e o nylon, mas também alertar sobre os riscos que essas práticas representam para motociclistas, ciclistas e pedestres.

Com a chegada da temporada de férias, o aumento da prática de soltar pipas eleva os riscos associados ao uso de linhas cortantes. Essas linhas podem causar acidentes graves e representam um ato ilegal que coloca vidas em risco. A GCM orienta atenção redobrada a ciclistas e motociclistas, que podem ampliar a segurança com a utilização de antenas de segurança e pescoceiras.

A GCM reforça ainda a importância de buscar locais seguros para a atividade de soltar pipas, preferindo áreas abertas e distantes de fiações elétricas. O comandante da GCM, Gustavo Toledo, destaca que o uso de cerol é proibido em Goiânia e em diversas cidades do Brasil, devido aos riscos para as crianças e adolescentes que praticam e para a integridade da fiação elétrica.

Fotos: Divulgação/GCM

Legenda: GCM promove ações de conscientização e fiscalização: no período de férias do mês de julho a instituição intensifica suas ações para cobrir o uso das linhas cortantes

Guarda Civil Metropolitana (GCM) – Prefeitura de Goiânia