Candidatos ao governo de Goiás intensificam campanha com carreatas, sabatinas e visitas nesta sexta (28)

Os candidatos ao governo de Goiás cumprem agendas intensas de campanha nesta sexta-feira (28). As movimentações ocorrem a pouco mais de um mês das eleições, com carreatas, sabatinas e visitas a cidades do interior e da capital.

Daniel Vilela (MDB): carreatas por sete cidades do sul de Goiás

O governador e candidato à reeleição começa o dia com uma sabatina na Rádio Terra FM, em Goiânia, às 7h. Em seguida, o emedebista percorre sete cidades do sul do estado com carreatas. A primeira parada será em Quirinópolis, às 9h30, seguida por Gouvelândia (11h15), Inaciolândia (12h15), Cachoeira Dourada (13h45) e Itumbiara (15h). O dia termina em Goiânia, com uma entrevista ao programa Conexão Atual News, da TV Atual Record News, às 18h, e o lançamento da candidatura de Charles Bento, às 20h30.

Marconi Perillo (PSDB): carreatas no sudoeste goiano

O candidato do PSDB, que busca seu quinto mandato, começa o dia em Goiânia com reunião com lideranças do interior (7h), visita ao comércio da capital (8h) e gravações para o programa eleitoral (9h às 11h). A partir das 13h, o tucano realiza uma série de carreatas pelo sudoeste do estado: Castelândia (13h), Maurilândia (14h), Turvelândia (15h), Porteirão (16h), Edealina (17h30) e Edéia (19h30), onde participa de uma reunião política.

Luciana Amorim (UP): caminhadas e panfletagens em Goiânia, Campinas, Anápolis e Caturaí

A única mulher na disputa realiza agenda em diferentes cidades. A candidata começa o dia com panfletagem na Cargill, em Goiânia, às 6h. Em seguida, participa de uma caminhada em Campinas, às 9h, e outra em Anápolis, às 14h. O dia termina com uma plenária com apoiadores em Caturaí, às 19h, e panfletagem na Rua 8, em Goiânia, às 22h30.

Luis Cesar Bueno (PT), Wilder Morais (PL) e Danilo Pinheiro (PCO): não divulgaram agendas para esta sexta-feira.

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