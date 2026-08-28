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Goiânia vai ferver: sexta (28) terá 36°C e umidade de apenas 20%

Manhã começa com 22°C e muitas nuvens, mas tarde será marcada por calor intenso, ar muito seco e possibilidade de rajadas de vento


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 28/08/2026 - 06:00

Goiânia vai ferver: sexta (28) terá 36°C e umidade de apenas 20%
(Imagem: Reprodução)

Se os últimos dias já estavam quentes, é melhor preparar a garrafinha: Goiânia poderá registrar 36°C nesta sexta-feira (28). A umidade relativa do ar também despenca e pode alcançar apenas 20% durante os períodos mais secos.

O dia começa com temperatura mínima de 22°C e muitas nuvens. Nas primeiras horas, a umidade pode chegar a 75%, criando uma sensação mais agradável antes do avanço do calor.

Esse cenário muda ao longo da manhã. As nuvens diminuem, os termômetros sobem e a tarde será marcada por forte calor. A diferença entre a mínima e a máxima poderá chegar a 14°C. Também estão previstas rajadas de vento durante a tarde. À noite, o céu permanece com poucas nuvens e os ventos ficam fracos.

Não há indicação de chuva. Portanto, a nebulosidade registrada no começo do dia não deverá trazer alívio duradouro para a capital.

Das muitas nuvens ao calorão

A sexta-feira começa com muitas nuvens e ventos de nordeste para norte, variando entre fracos e moderados. À tarde, o céu terá poucas nuvens. Os ventos sopram de norte para nordeste, com intensidade entre fraca e moderada e possibilidade de rajadas.

Durante a noite, permanecem poucas nuvens. O vento muda para nordeste-norte e fica fraco.

O período mais desconfortável tende a ocorrer entre o começo e o meio da tarde, quando a temperatura se aproxima dos 36°C e a umidade chega aos níveis mais baixos.

Como enfrentar o calor e o ar seco

Com umidade de 20%, o organismo perde água com mais facilidade. Por isso, não é recomendado esperar a sede aparecer para se hidratar.

Alguns cuidados ajudam a diminuir os efeitos do calor:

  • Mantenha uma garrafa de água por perto;
  • Evite exercícios intensos nos horários mais quentes;
  • Use roupas leves, protetor solar, chapéu ou boné;
  • Aplique hidratante para evitar o ressecamento da pele;
  • Utilize soro fisiológico nos olhos e nas narinas;
  • Prefira alimentos leves e ricos em água;
  • Mantenha os ambientes ventilados e, se possível, umidificados.

Crianças, idosos, trabalhadores expostos ao sol e pessoas com problemas respiratórios devem receber atenção redobrada.

Cuidado com o chão quente

Para quem tem animais de estimação, os passeios devem ficar restritos ao início da manhã ou ao período noturno. O asfalto pode atingir uma temperatura muito superior à registrada no ar e provocar queimaduras nas patas.

Os pets também precisam de água limpa e fresca à disposição. Já dentro dos veículos, o alerta vale para todos: nunca deixe crianças ou animais esperando no carro, mesmo com os vidros parcialmente abertos.

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Redação Tribuna do Planalto

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