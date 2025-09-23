A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Limpeza Urbana da Câmara Municipal de Goiânia recebeu, nesta semana, um grande volume de documentos para subsidiar as investigações sobre o contrato da Prefeitura com o Consórcio Limpa Gyn. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) encaminhou aproximadamente 17 mil páginas em formato digital, enquanto a própria concessionária entregou 6 mil páginas físicas para análise dos vereadores.

Na sessão de instalação, a CEI havia deliberado que não aceitaria documentos físicos, como os enviados pela Limpa Gyn, o que foi tratado como ‘artimanha’ por membros da comissão, como Sanches da Federal (PP), primeiro suplente do Bloco Liderança.

Anteriormente, Limpa Gyn já havia pedido tempo extra para levantar as informações e chegou a mencionar termo de confidencialidade, o que motivou reação de parlamentares. Os documentos impressos foram enviados em 20 caixas.

“A gente precisa garimpar para chegar nas informações que a gente quer. É curioso porque o executivo da empresa deu uma entrevista que a gente tivesse as informações que quisesse quando quisesse”, afirmou a vereadora Aava Santiago (PSDB) em entrevista coletiva.

O presidente da CEI, Welton Lemos (SD), disse que movimentos desta ordem já eram esperados e faz parte do trabalho de apuração. Segundo ele, o colegiado não se pautará por pressões nem por ações externas. O relator William Veloso (PL) afastou qualquer mal-estar entre o grupo e que, agora, as equipes vão se debruçar sobre os documentos.

Primeira fase

O material enviado integra a fase inicial de apuração, em que a comissão busca reunir provas e informações técnicas sobre o contrato de limpeza urbana, alvo de críticas devido ao alto custo e à falta de transparência. Os documentos incluem relatórios de execução de serviços, termos aditivos, registros de pagamentos e correspondências internas relacionadas à fiscalização do contrato.

Com o recebimento, a CEI deve intensificar os trabalhos nos próximos dias, dividindo a documentação entre os membros e solicitando apoio de técnicos para avaliar os dados. A expectativa é que a análise sirva de base para as oitivas de gestores e representantes da empresa, que devem ser convocados em breve.

A comissão já indicou que pretende cruzar as informações fornecidas pela Seinfra e pela Limpa Gyn para verificar possíveis divergências na execução e nos custos da limpeza urbana em Goiânia.

Convocação

O colegiado aprovou requerimento da vereadora Aava Santiago (PSDB) para convocar o gestor e os fiscais do contrato de terceirização dos serviços. Também foram aprovadas convocações de 15 representantes de cooperativas de reciclagem que recebem materiais do consórcio. Por último, também será convocado o diretor executivo do Consórcio Limpa Gyn, Renan Andrade.

Membros da CEI também vão fazer uma visita ao Aterro Sanitário nesta sexta-feira (26) para acompanhar como é operacionalizado o depósito dos resíduos, como a aferição de peso.

A Tribuna do Planalto perguntou ao Consórcio Limpa Gyn como foi recebido o pedido de convocação e aguarda retorno.

Leia mais:

https://tribunadoplanalto.com.br/limpa-gyn-pede-prazo-extra-para-entrega-de-documentos-e-mencao-a-confidencialidade-repercute-mal/