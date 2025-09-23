search
Poder

CEI da limpeza urbana recebe 23 mil páginas e convoca gestores do contrato e diretor da Limpa Gyn

Volume de documentos entregue à Câmara marca início da fase mais intensa da CEI


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 23/09/2025 - 16:29

CEI da Limpa Gyn
Documentos entregues pela Seinfra e pelo consórcio serão cruzados pela comissão (Foto: Reprodução / TV Câmara)

A Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Limpeza Urbana da Câmara Municipal de Goiânia recebeu, nesta semana, um grande volume de documentos para subsidiar as investigações sobre o contrato da Prefeitura com o Consórcio Limpa Gyn. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) encaminhou aproximadamente 17 mil páginas em formato digital, enquanto a própria concessionária entregou 6 mil páginas físicas para análise dos vereadores.

Na sessão de instalação, a CEI havia deliberado que não aceitaria documentos físicos, como os enviados pela Limpa Gyn, o que foi tratado como ‘artimanha’ por membros da comissão, como Sanches da Federal (PP), primeiro suplente do Bloco Liderança.

Anteriormente, Limpa Gyn já havia pedido tempo extra para levantar as informações e chegou a mencionar termo de confidencialidade, o que motivou reação de parlamentares. Os documentos impressos foram enviados em 20 caixas.

“A gente precisa garimpar para chegar nas informações que a gente quer. É curioso porque o executivo da empresa deu uma entrevista que a gente tivesse as informações que quisesse quando quisesse”, afirmou a vereadora Aava Santiago (PSDB) em entrevista coletiva.

O presidente da CEI, Welton Lemos (SD), disse que movimentos desta ordem já eram esperados e faz parte do trabalho de apuração. Segundo ele, o colegiado não se pautará por pressões nem por ações externas. O relator William Veloso (PL) afastou qualquer mal-estar entre o grupo e que, agora, as equipes vão se debruçar sobre os documentos.

Primeira fase

O material enviado integra a fase inicial de apuração, em que a comissão busca reunir provas e informações técnicas sobre o contrato de limpeza urbana, alvo de críticas devido ao alto custo e à falta de transparência. Os documentos incluem relatórios de execução de serviços, termos aditivos, registros de pagamentos e correspondências internas relacionadas à fiscalização do contrato.

Com o recebimento, a CEI deve intensificar os trabalhos nos próximos dias, dividindo a documentação entre os membros e solicitando apoio de técnicos para avaliar os dados. A expectativa é que a análise sirva de base para as oitivas de gestores e representantes da empresa, que devem ser convocados em breve.

A comissão já indicou que pretende cruzar as informações fornecidas pela Seinfra e pela Limpa Gyn para verificar possíveis divergências na execução e nos custos da limpeza urbana em Goiânia.

Convocação

O colegiado aprovou requerimento da vereadora Aava Santiago (PSDB) para convocar o gestor e os fiscais do contrato de terceirização dos serviços. Também foram aprovadas convocações de 15 representantes de cooperativas de reciclagem que recebem materiais do consórcio. Por último, também será convocado o diretor executivo do Consórcio Limpa Gyn, Renan Andrade.

Membros da CEI também vão fazer uma visita ao Aterro Sanitário nesta sexta-feira (26) para acompanhar como é operacionalizado o depósito dos resíduos, como a aferição de peso.

A Tribuna do Planalto perguntou ao Consórcio Limpa Gyn como foi recebido o pedido de convocação e aguarda retorno.

Leia mais:

https://tribunadoplanalto.com.br/limpa-gyn-pede-prazo-extra-para-entrega-de-documentos-e-mencao-a-confidencialidade-repercute-mal/

Lucas de Godoi

Leia também

Conselho de Ética
Poder

Conselho de Ética da Câmara instaura processo contra Eduardo Bolsonaro

23/09/2025
Wilder Morais e Dieyme Vasconcelos, na Câmara de Aparecida - Foto: Reprodução
Poder

Wilder reitera apoio à PEC da Blindagem durante solenidade em Aparecida de Goiânia

23/09/2025
Eduardo Bolsonaro minoria
Poder

Motta nega indicação de Eduardo Bolsonaro para liderança da minoria

23/09/2025
Decano da Casa, vereador Anselmo Pereira não responde a provocação do presidente estadual do MDB, Daniel Vilela - Foto: Reprodução
Poder

MDB mantém silêncio após críticas de Daniel Vilela sobre “bezerros marrucos” da Prefeitura

23/09/2025
Câmara de Goiânia pode acelerar votações com mudança no regimento após 30 anos
Poder

Câmara de Goiânia pode acelerar votações com mudança no regimento após 30 anos

23/09/2025
granizo Goiânia
Cidades

Chove granizo em várias regiões de Goiânia depois de tarde de calor

23/09/2025
Conselho de Ética
Poder

Conselho de Ética da Câmara instaura processo contra Eduardo Bolsonaro

23/09/2025
Wilder Morais e Dieyme Vasconcelos, na Câmara de Aparecida - Foto: Reprodução
Poder

Wilder reitera apoio à PEC da Blindagem durante solenidade em Aparecida de Goiânia

23/09/2025
Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto movimenta Aparecida no mês da primavera
Diversão e Arte

Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto movimenta Aparecida no mês da primavera

23/09/2025
Pesquisa