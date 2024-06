Censo 2022 revela diferenças regionais e populacionais

Os indicadores mais recentes do Censo Demográfico de 2022 revelam um panorama complexo para a alfabetização em Goiás, destacando tanto avanços significativos quanto desafios persistentes. O estado figura como o oitavo mais alfabetizado do país, com 94,5% da população de 15 anos ou mais capaz de ler e escrever, o que representa um aumento de 2,5 pontos percentuais desde 2010.

Embora os números globais mostrem um progresso, a análise detalhada revela disparidades preocupantes. Grupos como idosos, pretos, pardos e residentes de municípios menos populosos continuam apresentando taxas de alfabetização abaixo da média estadual. Por exemplo, apenas 79,7% dos goianos com 65 anos ou mais são alfabetizados, apesar do crescimento em relação aos 66,3% registrados em 2010.

O mapa elaborado pelo IBGE para a Agência Assembléia de Notícias destaca concentrações de baixas taxas de alfabetização no Norte do estado, especialmente em municípios com menos de 20 mil habitantes. Essas áreas enfrentam desafios adicionais devido à escassez de recursos educacionais e infraestrutura adequada.

Alfabetização de idosos segue aquém, mas cresce rápido

A alfabetização entre os idosos em Goiás apresenta avanços significativos, refletindo uma melhoria expressiva desde 2010, quando apenas 66,3% dos goianos com 65 anos ou mais eram alfabetizados, taxa inferior à média nacional de 70,6%. Em 2022, tanto o Brasil quanto Goiás registraram taxas semelhantes, alcançando 79,8% e 79,7%, respectivamente, indicando progresso na educação dessa faixa etária.

Ricardo Quirino, presidente da Comissão de Atenção à Pessoa Idosa na Alego, destaca a necessidade de programas educacionais específicos e treinamento de professores para promover a alfabetização plena entre os idosos. Ele enfatiza a importância da inclusão e acessibilidade, propondo subsídios para cursos, incentivos fiscais e melhorias na infraestrutura.

Bia de Lima, presidente da Comissão de Educação na Alego, reconhece os desafios únicos na alfabetização de idosos, enfatizando a importância de programas como o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo. Talles Barreto, líder do Governo na Alego, reitera o compromisso com políticas públicas que promovam a alfabetização em todas as faixas etárias, citando o projeto Alfabetização e Família como exemplo de iniciativa no estado, atualmente ampliado para atender mais de 6 mil pessoas não alfabetizadas.

Com mais idosos e menos recursos, pequenos municípios concentram piores taxas

Pequenos municípios em Goiás enfrentam desafios significativos na alfabetização, influenciados pela disponibilidade de recursos municipais para educação, conforme destacado por Betina Fresneda, analista do IBGE. Entre os 246 municípios do estado, 91 ainda têm mais de 10% de analfabetos, a maioria com menos de 20 mil habitantes. Em contraste, apenas 30 dos 91 municípios mais alfabetizados têm menos de 10 mil moradores, com Goiânia liderando com uma taxa de alfabetização de 97,5%.

A expansão do projeto Alfabetização e Família, que prevê a criação de 600 novas turmas, visa prioritariamente os municípios com altos índices de analfabetismo. Deputada estadual e presidente do Sintego, Bia de Lima sugere uma maior parceria do governo estadual com os municípios de piores indicadores, enfatizando a necessidade de políticas públicas específicas, como discutido em uma possível audiência pública sobre o tema.

A Lei de Incentivo à Alfabetização – que instituiu o Leia, prêmio concedido anualmente às 150 escolas públicas de melhor desempenho em alfabetização – premiou 30 unidades escolares em 27 daqueles 91 municípios de piores resultados no Censo 2022. É um resultado relevante, pois significa mais escolas (20% das premiadas) que a parcela de habitantes desses municípios no total da população goiana (menos de 10%).

