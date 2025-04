Projeto de leitura em escola municipal de Goiânia incentiva o gosto pela literatura

Na Escola Municipal Recanto do Bosque, na Região Noroeste de Goiânia, as crianças do 2º ano despertam o gosto pela leitura e literatura de forma diferente. A professora da turma, Adriana Lúcia da Silva, criou o projeto “Leitura no Travesseiro”, que sai da rotina escolar e inova na aprendizagem de forma criativa.

O projeto abrange desde a cuidadosa seleção dos livros até a contação de histórias divertidas, em que tudo é cuidadosamente planejado para encantar e envolver os estudantes. De acordo com a professora Adriana, as crianças criam uma relação mais íntima com a leitura.

“As crianças participam ativamente, trazem seu travesseiro, se caracterizam com personagens, conhecem um livro, brincam e leem. Assim, aprendem a gostar de literatura. Isso tudo é feito pensando na formação leitora e na formação de sujeitos”, ressalta a professora.

Ao final do momento, os estudantes têm uma roda de conversa com troca de experiências, leitura compartilhada e empréstimo de livros. A diretora da Escola Municipal Recanto Bosque, Kaisy Gomes Alves, diz que esse acolhimento cria vínculos de forma afetiva.

“Quando as crianças trazem seus travesseiros, suas cobertas, elas estão trazendo um pedaço de casa para dentro da escola, e isso transforma o ambiente, seja a sala de aula ou o gramado, num espaço de pertencimento, de segurança emocional, onde a aprendizagem acontece de forma mais leve e significativa, explica Kaisy.

“Ver os alunos deitados e atentos às histórias nos faz perceber que na escola estamos cuidando da infância em sua essência. Estamos dizendo a essas crianças que a escola é um lugar onde elas podem sonhar, imaginar e serem elas mesmas. Isso é muito potente”, acrescenta a diretora.