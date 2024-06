Centro de Apoio ao Romeiro em Trindade se prepara para receber milhares de fiéis

O KM 10 da GO-060, conhecida como Rodovia da Fé em Trindade, está sendo preparado para receber os fiéis durante a tradicional romaria ao Santuário local. O Centro de Apoio ao Romeiro, montado pelo Goiás Social e pela OVG em parceria com a Goinfra, estará operacional a partir de 28 de junho. A expectativa é que mais de 400 mil pessoas utilizem o espaço, que contará com estrutura reforçada, incluindo piso de concreto, wi-fi, banheiros contêineres, capela e área de descanso.

O espaço funcionará 24 horas por dia, oferecendo também alimentação básica aos fiéis, como leite com canela, café, chá, água, pão com manteiga e pão com mortadela. Uma base da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estará disponível com ambulância e equipe de resgate em plantão contínuo.

Colaboradores voluntários se revezarão para oferecer lanches e assistência aos peregrinos, em uma operação que envolve mais de 200 pessoas por dia. O Centro de Apoio ao Romeiro é viabilizado através de parcerias com órgãos estaduais, entidades e empresas privadas, que contribuem com serviços e produtos para garantir o sucesso da iniciativa. Em 2023, o centro atendeu aproximadamente 430 mil pessoas, oferecendo mais de sete mil atendimentos de saúde e produzindo quantidades significativas de alimentos para os visitantes.