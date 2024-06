Centro-Oeste registra abrandamento da seca

Na comparação entre abril e maio, em termos de severidade da seca, houve um abrandamento do fenômeno em Mato Grosso, conforme a última atualização do Monitor de Secas. Já no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul; a intensidade da seca se manteve estável nesse período. Considerando a região como um todo, o Centro-Oeste registrou um abrandamento do fenômeno com uma leve redução da área com seca grave de 14% para 13% da região.

No Distrito Federal a área total com seca saltou de 13% para 100% entre abril e maio. Goiás e Mato Grosso do Sul também registraram o avanço do fenômeno, sendo que no território goiano ele aumentou de 87% para 95% do estado, enquanto no território sul-mato-grossense a área com seca subiu de 79% para 85 de MS. Somente em Mato Grosso a área com seca se manteve no patamar de 84% do estado entre abril e maio. Nesse cenário, o Centro-Oeste teve um aumento da área total com seca de 83% para 86% da região no último mês.

Cenário nacional

Entre abril e maio, em termos de severidade da seca, houve um abrandamento do fenômeno em quatro unidades da Federação, conforme a última atualização do Monitor de Secas: Amazonas, Mato Grosso, Pará e Roraima. Já em outros três estados a seca se intensificou nesse período: Acre, Minas Gerais e São Paulo. Em termos de severidade, a seca ficou estável em 14 unidades da Federação: Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina seguiram sem registrar o fenômeno, que deixou de ser verificado tanto em Alagoas quanto em Sergipe.

Na comparação entre abril e maio, 12 unidades da Federação registraram o aumento da área com seca: Acre, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Tanto no Amapá quanto no Pará houve uma diminuição da extensão da seca, que deixou de ser registrada em Alagoas e Sergipe. Em outras sete unidades da Federação, a área com o fenômeno se manteve estável: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Roraima e Tocantins. Já a Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina seguiram livres de seca em maio.