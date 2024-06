Cervejaria Santa Dica conquista quatro medalhas em competição nacional

Goiás se destaca no cenário cervejeiro nacional com a Cervejaria Santa Dica, de Pirenópolis, conquistando quatro medalhas na renomada Copa Cerveja Brasil. O concurso, referência no setor, avalia e premia as melhores cervejas do país, reunindo rótulos de alta qualidade e fomentando a competitividade no mercado.

A cervejaria conquistou o ouro com a Black IPA, prata com a Brown IPA e a Hibisco, e bronze com a Belgian Blond Ale. Os prêmios evidenciam o rigor e a paixão da Santa Dica em cada etapa da produção, desde a seleção dos ingredientes até a criação de receitas inovadoras.

“Estamos muito felizes com este reconhecimento. É resultado de muito trabalho e dedicação de toda a equipe”, afirma a Cervejaria Santa Dica, destacando a importância da Copa Cerveja Brasil como vitrine para a criatividade e a excelência das cervejas brasileiras.

As medalhas conquistadas celebram a trajetória da cervejaria e reforçam seu compromisso em oferecer experiências únicas aos apreciadores da bebida.