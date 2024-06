Cesta básica goianiense tem dez novos itens

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs), em consonância com o Decreto nº 11.936/2024, do governo federal, aderiu à nova composição da cesta básica. As adequações atendem a critérios nutricionais da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os novos itens garantem o direito à alimentação adequada e saudável, além de itens de higiene, às famílias assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). A nova cesta básica inclui materiais como café, biscoito de leite, extrato de tomate, papel higiênico, sabão em pó e sabão em barra. A quantidade de alguns deles da cesta foi duplicada ou triplicada como açúcar, óleo, feijão e arroz.

“Nosso intuito é garantir o acesso permanente e regular a uma prática alimentar adequada pelo cidadão goianiense que se encontra em situação de vulnerabilidade social”, explica a titular da Sedhs, Luanna Sousa.

A iniciativa busca permitir o acesso digno a esses alimentos e aos itens de higiene, em quantidade suficiente para retirar as famílias da situação de risco, levando em consideração os hábitos alimentares locais, a dignidade dos cidadãos e o direito humano à alimentação adequada.