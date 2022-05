CEUB debate os aspectos jurídicos das eleições no Brasil

Processo eleitoral e exercício da cidadania em pauta! No dia 26 de maio, o Centro Universitário de Brasília (CEUB) promoverá em seus dois campis no Distrito Federal – Asa Norte e Taguatinga – debate sobre os aspectos jurídicos das eleições gerais no Brasil em 2022. O evento aberto será presencial com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Para além do debate jurídico, os docentes do CEUB colocarão em discussão temas que são motivo de reflexão, quando o assunto é a interpretação da lei durante o período eleitoral. O impacto das modificações ocorridas nas leis eleitorais em 2021, a importância do voto das mulheres nas eleições de 2022 e o papel da justiça eleitoral, eleições e mídias sociais e formas de coibir excessos em propaganda eleitoral antecipada serão amplamente discutidos entre instituição acadêmica e sociedade civil. O encontro também irá acolher novas propostas acerca do assunto.

As próximas eleições se apresentam como disputas acirradas e vêm na velocidade da última grande reforma eleitoral ocorrida em 2021, que além de inserir cinco novas leis com diversos regramentos acerca do processo eleitoral, introduziu uma emenda ao texto constitucional. São mudanças importantes que merecem a atenção não só dos partícipes ativos do pleito, mas da sociedade em geral, visto que este tema tem impacto direto em nossas vidas e em nosso dia a dia.

Coordenador da iniciativa, Alessandro Costa, que é Mestre em Ciência Política e Professor de Direito Eleitoral do CEUB, afirma que convivemos em coletividade e em um regime democrático, portanto, a participação da população no processo eleitoral não pode se encerrar no voto de cada brasileiro. “Na busca de um processo justo, transparente, isonômico e confiável, faz-se necessário que as pessoas entendam como funcionam as eleições e quais as regras que norteiam a escolha de nossos representantes”, destaca.

Nesse sentido, a ação reforça a importância de se debater as eleições e o processo eleitoral, conscientizando a formação de opinião para um voto consciente. Confira a programação:

Dia 26/05 das 10h às 11h30 | Auditório Dr. Edevaldo Alves da Silva – Campus Taguatinga

Tema: O papel da justiça eleitoral e formas de coibir excessos em propaganda eleitoral antecipada

Expositor e Presidente de mesa: Prof. Alessandro Rodrigues Costa.

Tema: Eleições 2022: financiamento público de campanhas e igualdade política. Expositor: Prof. Fabrício Juliano Mendes Medeiros

Link de transmissão: https://youtu.be/YI8tEBo8Uz4