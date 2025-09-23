search
Chove granizo em várias regiões de Goiânia depois de tarde de calor

Uma mulher morreu no Centro de Goiânia, na região da Avenida Anhanguera, possivelmente por choque elétrico


23/09/2025

granizo Goiânia
Tempestade em Goiânia, com formação de granizo (Foto: Gabriel Carneiro)

Confirmando as previsões dos órgãos de meteorologia, parte de Goiás – incluindo a capital, Goiânia – registrou a ocorrência de tempestades, com muito vento e formação de granizo (pedras de gelo). Internautas compartilharam fotos e vídeos da chuva, que também foi marcada por raios e muitos trovões. Uma mulher morreu no Centro de Goiânia, na região da Avenida Anhanguera. Informações iniciais são de que ela foi vítima de choque elétrico.

Também houve registro de quedas pontuais de energia. A chuva começou forte por volta das 16h40 e se estendeu em um horário em que, diariamente, o trânsito torna-se congestionado devido à saída do trabalho.

Novamente houve alagamentos e carros presos no meio da enxurrada na Rua 87 e na Avenida Cora Coralina, no Setor Sul.

A previsão do tempo já indicava uma terça-feira de sol com pancadas de chuvas em grande parte do estado, conforme boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Havia previsão de risco de tempestades em 51 dos 246 municípios de Goiás. As altas temperaturas permanecem, mas o avanço de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil criou condições favoráveis à formação de áreas de instabilidade significativas.

Com isso, as chuvas podem vir em forma de tempestades, acompanhadas de rajadas de ventos e descargas atmosféricas (raios). A possibilidade de chuvas nas regiões contempladas por mapa do Cimehgo nesta segunda-feira é de 85%. Apesar disso, a umidade relativa do ar chegou a ficar abaixo de 30% antes do início das chuvas, o que significa nível de atenção e ainda requer cuidados com a saúde. Além disso, a qualidade do ar deve ficar em nível regular, o que é considerado ruim pelos meteorologistas.

Plano Diretor de Drenagem de Goiânia atrasa de novo e solução para alagamentos fica para 2026

Pesquisa