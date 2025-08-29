search
Cidades

Chove (pouco) em Jataí, Rio Verde e região

O avanço de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil poderá favorecer a formação de áreas de instabilidade


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/08/2025 - 09:14

chuva Goiás
A chuva chegou, depois de 65 dias de seca

Sextou de forma inusitada para moradores da Região Sudoeste de Goiás. A chuva chegou, depois de 65 dias de seca, segundo a contagem do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Choveu pouco, em torno de 1 milímetro em Jataí, Rio Verde, Mineiros, Itumbiara e localidades vizinhas.

O avanço de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil poderá favorecer a formação de áreas de instabilidade e a ocorrência de chuvas isoladas. Ainda assim, no período da tarde, o ar continuará extremamente seco.

Por enquanto, ainda não significa o fim do período chuvoso. As regiões Norte e Oeste de Goiás completam hoje 116 dias sem chuvas. Na Região Leste, são 114 dias. Nas regiões Sul e Central, são 65 dias de seca completa.

O prognóstico do Cimehgo para o fim de semana em Goiás é de predomínio de sol e muito calor no período da tarde, que é também quando a umidade relativa do ar atinge níveis de deserto, abaixo de 20%, o que é considerado nível de alerta. O Cimehgo chama atenção ainda para a elevada probabilidade de queimadas, devido à combinação de todos esses fatores, que também são um desafio para a saúde e o bem-estar.

Goiânia terá uma sexta-feira com predomínio de sol. A temperatura máxima poderá chegar a 34 graus e a mínima a 17. O nascer do sol foi às 6h25 e o pôr do sol será às 18h10.

A temperatura hoje pode chegar a 39 graus em Porangatu, 37 em Araguapaz e Aruanã, e 36 graus em Montes Claros. Nas cidades onde foi registrada chuva também fará calor: em Rio Verde, a máxima pode chegar a 34 graus hoje, 33 em Jataí, 35 em Itumbiara e 33 graus em Mineiros.

Os mananciais de Goiás estão em baixa, tanto em seus níveis quanto em relação às suas vazões. Um exemplo é o Rio Meia Ponte, que está em nível crítico 1.

Câmara aprova em primeiro turno revogação da Taxa do Lixo e marca nova derrota política para Mabel

 

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

gestão maternidades Goiânia
Cidades

Organizações sociais iniciam gestão das maternidades Célia Câmara e Nascer Cidadão

29/08/2025
operação crime organizado
Cidades

“Maior operação contra o crime organizado da história”, diz Lula

28/08/2025
calor e baixa umidade Goiânia
Cidades

Goiás tem alerta para baixa umidade, calor e alto risco de incêndios

28/08/2025
maternidades verbas
Cidades

Sindicatos vão ao MP por pagamento de verbas rescisórias de trabalhadores de maternidades de Goiânia

27/08/2025
empregos formais
Cidades

Brasil gerou mais de 129 mil empregos formais em julho

27/08/2025
Receita paga nesta sexta-feira quarto lote de restituição do Imposto de Renda
Brasil

Receita paga nesta sexta-feira quarto lote de restituição do Imposto de Renda

29/08/2025
1 / 1 – IGOR FRANCO E SANDRO MABEL.jpg
Poder

Mabel não tem pressa em definir novo líder na Câmara

29/08/2025
Mesmo com prejuízo bilionário em fraudes via Pix, tribunais têm isentado bancos em casos sem falha comprovada.
Geral

Pix: novas regras vão facilitar devolução de valores em casos de golpe

29/08/2025
IGOR FRANCO - Base aprova aumento de repasse da Saneago após votação controversa e tentativa da oposição de barrar projeto
Poder

Sandro Mabel retira Igor Franco da liderança do governo na Câmara

29/08/2025
Pesquisa