Chove (pouco) em Jataí, Rio Verde e região

Sextou de forma inusitada para moradores da Região Sudoeste de Goiás. A chuva chegou, depois de 65 dias de seca, segundo a contagem do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Choveu pouco, em torno de 1 milímetro em Jataí, Rio Verde, Mineiros, Itumbiara e localidades vizinhas.

O avanço de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil poderá favorecer a formação de áreas de instabilidade e a ocorrência de chuvas isoladas. Ainda assim, no período da tarde, o ar continuará extremamente seco.

Por enquanto, ainda não significa o fim do período chuvoso. As regiões Norte e Oeste de Goiás completam hoje 116 dias sem chuvas. Na Região Leste, são 114 dias. Nas regiões Sul e Central, são 65 dias de seca completa.

O prognóstico do Cimehgo para o fim de semana em Goiás é de predomínio de sol e muito calor no período da tarde, que é também quando a umidade relativa do ar atinge níveis de deserto, abaixo de 20%, o que é considerado nível de alerta. O Cimehgo chama atenção ainda para a elevada probabilidade de queimadas, devido à combinação de todos esses fatores, que também são um desafio para a saúde e o bem-estar.

Goiânia terá uma sexta-feira com predomínio de sol. A temperatura máxima poderá chegar a 34 graus e a mínima a 17. O nascer do sol foi às 6h25 e o pôr do sol será às 18h10.

A temperatura hoje pode chegar a 39 graus em Porangatu, 37 em Araguapaz e Aruanã, e 36 graus em Montes Claros. Nas cidades onde foi registrada chuva também fará calor: em Rio Verde, a máxima pode chegar a 34 graus hoje, 33 em Jataí, 35 em Itumbiara e 33 graus em Mineiros.

Os mananciais de Goiás estão em baixa, tanto em seus níveis quanto em relação às suas vazões. Um exemplo é o Rio Meia Ponte, que está em nível crítico 1.

