search
Cidades

CIEE oferece 165 vagas de estágio em Goiás nesta semana

As áreas com maior número de oportunidades são Administração, Ensino Médio e Educação; em todo o Brasil, o CIEE soma mais de 6,4 mil vagas abertas


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 08/09/2025 - 18:18

CIEE estágio Goiás

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE está com 165 vagas de estágio abertas em Goiás nesta semana. Entre as áreas com maior número de oportunidades estão administração (37 vagas), ensino médio (45) e educação (7). Também há chances para estudantes das áreas de contabilidade (14), direito (9), informática (5), marketing (5), comunicação (5), saúde (3), arquitetura e urbanismo (3), psicologia (2), design (3) e farmácia (1).

No cenário nacional, o CIEE soma mais de 6,4 mil vagas de estágio e aprendizagem em todo o País, com destaque para São Paulo, Distrito Federal e Bahia, que lideram o número de oportunidades.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal www.ciee.org.br.

CIEE 61 anos
Com 61 anos de atuação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, já inseriu mais de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho. Além de conectar estudantes e empresas, mantém uma série de ações socioassistenciais voltadas à capacitação e ao fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

Vereadores de Goiânia podem usar carro oficial para ir a 20 cidades da Região Metropolitana

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Joel Sant'Anna
Cidades

Morre em Goiânia o ex-procurador de Justiça Joel Sant’Anna Braga

08/09/2025
Acidente Inhumas
Cidades

Jovem perde vida em acidente na GO-070 próximo de Inhumas

08/09/2025
Frei Gilson
Cidades

Itumbiara recebe Frei Gilson no Dia Nacional da Juventude

08/09/2025
moradias compactas
Cidades

Moradias compactas: conforto e funcionalidade em pouco espaço

08/09/2025
Prefeitura de Caldas Novas prorroga inscrições para 101 vagas com salários de até R$ 5,1 mil
Cidades

Prefeitura de Caldas Novas prorroga inscrições para 101 vagas com salários de até R$ 5,1 mil

08/09/2025
vereadores Marconi
Poder

Vereadores do PSDB recebem Marconi na Câmara de Goiânia

08/09/2025
CIEE estágio Goiás
Cidades

CIEE oferece 165 vagas de estágio em Goiás nesta semana

08/09/2025
vagas emprego Aparecida
Emprego

Empresas de Aparecida ofertam mais de 1,8 mil vagas de emprego nesta semana

08/09/2025
IFG Aparecida
Escola

IFG Aparecida abre inscrições para Curso Libras Básico I

08/09/2025
Pesquisa