CIEE oferece 165 vagas de estágio em Goiás nesta semana

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE está com 165 vagas de estágio abertas em Goiás nesta semana. Entre as áreas com maior número de oportunidades estão administração (37 vagas), ensino médio (45) e educação (7). Também há chances para estudantes das áreas de contabilidade (14), direito (9), informática (5), marketing (5), comunicação (5), saúde (3), arquitetura e urbanismo (3), psicologia (2), design (3) e farmácia (1).

No cenário nacional, o CIEE soma mais de 6,4 mil vagas de estágio e aprendizagem em todo o País, com destaque para São Paulo, Distrito Federal e Bahia, que lideram o número de oportunidades.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal www.ciee.org.br.

CIEE 61 anos

Com 61 anos de atuação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, já inseriu mais de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho. Além de conectar estudantes e empresas, mantém uma série de ações socioassistenciais voltadas à capacitação e ao fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

Vereadores de Goiânia podem usar carro oficial para ir a 20 cidades da Região Metropolitana