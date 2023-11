CNJ devolve cargo a desembargador afastado pelo TJ-GO

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) concedeu liminar hoje suspendendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) que afastou o desembargador Adriano Roberto Linhares Camargo do cargo. A decisão foi em pedido de providências apresentado pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB). A informação foi publicada em primeira mão pela Globo News.

A liminar foi concedida pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, que avocou (chamou para a competência do CNJ) o procedimento disciplinar instaurado pelo TJ-GO. O Órgão Especial do TJ goiano decidiu, por 18 votos a 4, pelo afastamento do desembargador, em sessão extraordinária convocada pelo presidente Carlos França.

Durante sessão de julgamento da Seção Criminal do TJ, o desembargador criticou excessos da PM de Goiás e disse, no que chamou de “uma reflexão pessoal”, que a PM deveria acabar. O comentário levou o governador Ronaldo Caiado a gravar vídeos criticando duramente o magistrado e dizendo que pediria seu impeachment.