Colisão frontal deixa duas pessoas mortas na BR-153 em Porangatu

A Polícia Rodoviária Federal atendeu, na noite deste domingo (29), um grave acidente no km 36 da BR-153, uma colisão frontal no município de Porangatu.

A colisão frontal envolveu dois veículos de passeio: uma Fiat Strada e um Fiat Palio. Conforme informações preliminares, a Strada trafegava no sentido norte–sul quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, invadiu a contramão e colidiu de frente com o Palio, que seguia no sentido oposto.

Com o impacto, duas passageiras — uma em cada veículo — não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outros ocupantes foram socorridos em estado grave e encaminhados ao hospital de Porangatu.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar os levantamentos periciais. As causas do acidente serão apuradas.

Balanço

Neste final de semana, nas rodovias federais sob responsabilidade da Superintendência da PRF em Goiás, foram registrados 22 acidentes com 21 pessoas feridas e duas mortes.

O esforço de fiscalização para garantir a mobilidade e a segurança viária resultou em 554 autuações de infrações de trânsito.

Os PRFs fiscalizaram 1.233 veículos e 1.473pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas.

