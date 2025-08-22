search
Poder

Com aprovação recorde, Caiado atinge 88% e é o governador mais bem avaliado do Brasil

Genial/Quaest mostra que aprovação popular ao trabalho do gestor goiano voltou ao patamar máximo; liderança nacional se mantém há quase três anos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/08/2025 - 13:20

Caiado aprovação
Com aprovação recorde, Caiado atinge 88% e é o governador mais bem avaliado do Brasil (Foto: Divulgação)

Nova rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (22/8), reafirma a posição do governador Ronaldo Caiado como gestor estadual mais bem avaliado do Brasil. O levantamento, realizado entre 13 e 17 de agosto, aponta que Caiado tem 88% de aprovação no eleitorado goiano. É o melhor resultado entre os governadores dos oito estados pesquisados e o recorde do levantamento. Além de Goiás, a Quaest também avaliou os governadores da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A Genial/Quaest também mostra o governador goiano com o menor nível de desaprovação da série e do país: 9%. Apenas 3% dos entrevistados declararam não saber ou não responderam. Entre aprovação e reprovação, Caiado tem um saldo positivo de 79 pontos percentuais. No levantamento anterior, divulgado em fevereiro, a aprovação de Caiado era de 86%, também mais bem avaliado entre todos os governadores.

Caiado lidera o ranking dos governadores mais bem avaliados, seguido por Ratinho Júnior (PR), com 84%; Tarcísio de Freitas, 60%; Jerônimo Rodrigues (BA), 59%; Eduardo Leite (RS), 58%; Romeu Zema, 55%; Raquel Lyra (PE), 51%; e Claudio Castro (RJ), 43%.

A nova Genial/Quaest reitera o resultado de outros levantamentos e indica que alta aprovação do governador Ronaldo Caiado persiste ao longo do tempo. Em agosto do ano passado, pesquisa AtlasIntel mostrou que Caiado era o governador mais bem avaliado do país. O instituto já havia apontado resultado semelhante em 2023. Em dezembro de 2024, a Paraná Pesquisas mostrou que o trabalho do gestor goiano era aprovado por 84,3% dos goianos.

Em Goiás, os pesquisadores ouviram 1.104 eleitores em 52 municípios entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança, de 95%.

Genial/Quaest: Daniel mantém liderança numérica, mas Marconi encurta distância na disputa pelo Governo

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Daniel Vilela vê liderança como reflexo da aprovação ao governo Caiado
Poder

Daniel Vilela vê liderança como reflexo da aprovação ao governo Caiado

22/08/2025
Daniel Vilela
Poder

Daniel Vilela entrega investimentos de R$ 31,4 milhões em São Luís de Montes Belos

22/08/2025
Marconi Perillo reage a pesquisa e exalta legado de programas sociais e econômicos em Goiás
Poder

Marconi Perillo reage a pesquisa e exalta legado de programas sociais e econômicos em Goiás

22/08/2025
Líder do MDB na Câmara vê com naturalidade intenção de Mabel em reformular base
Poder

Líder do MDB na Câmara vê com naturalidade intenção de Mabel em reformular base

22/08/2025
Novandir prepara ação judicial e volta a atacar a CEI da LimpaGyn
Poder

Novandir prepara ação judicial e volta a atacar a CEI da LimpaGyn

22/08/2025
Daniel Vilela vê liderança como reflexo da aprovação ao governo Caiado
Poder

Daniel Vilela vê liderança como reflexo da aprovação ao governo Caiado

22/08/2025
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o fenômeno encobriu parte da cidade, levantando questionamentos sobre sua origem
Cidades

Nuvem amarelada cobre o céu de Goiânia e assusta moradores; Inmet emite alerta vermelho por baixa umidade

22/08/2025
aluguel
Cidades

Parcela de famílias que pagam aluguel sobe 25% em 8 anos, mostra IBGE

22/08/2025
Justiça libera recursos para tratamento domiciliar de jovem que inalou pimenta e sofreu parada cardíaca
Justiça

Justiça libera recursos para tratamento domiciliar de jovem que inalou pimenta

22/08/2025
Pesquisa