Comerciantes da 44 marcam mobilização a favor da regularização dos ambulantes

Os lojistas da 44 e os feirantes da Feira Hippie marcaram uma mobilização para esse sábado (5/4), às 8h30, abaixo da passarela do Mega Moda, em apoio a decisão do prefeito Sandro Mabel em proibir a atuação de ambulantes na região. O presidente da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44), Sérgio Naves, reforça que a proibição da permanência de ambulantes na região tem o total apoio dos comerciantes legais.

“O diálogo com os ambulantes para que trabalhem em uma área com dignidade, seja nas galerias por meio do aluguel social ou em bancas da Feira Hippie, vêm acontecendo desde setembro de 2024. Não foram pegos de surpresa”, disse.

A AER44 realiza nesta sexta-feira (4/4) divulgação com carro de som e panfletagem na região para divulgar o programa Aluguel Social. Conforme divulgado pela Associação, os ambulantes cadastrados até dezembro de 2024 que tiverem interesse no programa terão direito a capacitação gratuita em cursos oferecidos pelo Sistema S e aluguel facilitado com pagamento escalonado. A proposta garante que nos 6 primeiros meses seja pago apenas o condomínio. A partir do sétimo mês os interessados começarão a pagar o condomínio mais 30% do aluguel da loja, que chegará ao valor integral a partir do 19º mês. Os interessados poderão ter mais informações pelo telefone (62) 99864-3216.

Decisão

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), anunciou, na terça-feira (11/3), que a partir do dia 30 de março os camelôs não poderiam mais atuar nas ruas e calçadas dos centros comerciais da cidade, especialmente na Região da 44. Durante evento do Sindilojas-GO, Mabel foi enfático ao dizer: “Pode esquecer! 30 de março não tem mais.”

Desde então, a Câmara Municipal de Goiânia criou uma Comissão Temporária Especial para estudo e apresentação de soluções para os feirantes da Região da 44. O objetivo é dialogar com camelôs que atuam na região e intermediar negociação entre os ambulantes e o Paço Municipal.

