Comitê de Gastos aprova R$ 2 milhões para Arraiá da Prefeitura, mas ignora shows da Pecuária

Enquanto os investimentos milionários nos shows da Pecuária 2025 seguem sem qualquer deliberação formal do Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura de Goiânia, o repasse de R$ 2 milhões para o 22º Grande Arraiá foi aprovado sem ressalvas pelo colegiado, conforme a Resolução Normativa nº 19/2025, publicada no Diário Oficial do Município na última quarta-feira (18).

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), o Arraiá ocorre entre os dias 18 e 29 de junho e é descrito como um dos maiores eventos juninos do estado. O documento publicado pelo comitê atesta que os recursos foram analisados de acordo com os critérios legais definidos pelo Decreto nº 729/2025, que rege a política de controle de despesas da atual gestão.

A aprovação do Arraiá contrasta com o silêncio institucional sobre os gastos da Pecuária, que, segundo revelado pela Tribuna do Planalto, somam mais de R$ 8 milhões em cachês artísticos pagos com recursos próprios da Prefeitura, além de outros gastos com estrutura de palco e publicidade, sem qualquer menção nas resoluções mais recentes do colegiado.

A disparidade gera questionamentos sobre o funcionamento do comitê, criado pela gestão do prefeito Sandro Mabel (UB) com a promessa de fortalecer a responsabilidade fiscal e a transparência nos investimentos públicos. No entanto, a Prefeitura de Goiânia não responde aos pedidos de esclarecimento enviados desde maio pela reportagem.

Questionamentos

A ausência de transparência dos gastos com a Pecuária levou o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) a instaurar procedimento para apurar a legalidade das despesas. A vereadora Aava Santiago (PSDB) também acionou o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO), pedindo que investigue os pagamentos em contexto de calamidade financeira decretada pela própria administração.

Procurada pela reportagem durante a Pecuária, a Secretaria da Fazenda não respondeu sobre a eventual omissão do Comitê de Controle de Gastos, que deve analisar previamente investimentos dessa natureza. Na época, a Secretaria de Cultura afirmou que detalharia os investimentos por meio de um relatório, após a conclusão do evento, o que não ocorreu.

A Tribuna do Planalto procurou a Prefeitura de Goiânia nesta sexta-feira (20) e aguarda retorno.