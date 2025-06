Comitê de Gastos oficializa negativa e barra contratação de R$ 2,5 milhões no GoiâniaPrev

O Comitê de Controle de Gastos (CCG) da Prefeitura de Goiânia oficializou parecer contrário à contratação da Fundação Aroeira, que seria responsável por um estudo técnico de modernização atuarial e financeira do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) da capital. O contrato, que previa um estudo de modernização atuarial e financeira do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), tinha valor de R$ 2.557.800,00.

A Tribuna do Planalto havia apurado nos bastidores que o parecer técnico do comitê teria vetado a contratação após a entidade negociar um desconto de 2%, considerado insuficiente. O recuo do GoiâniaPrev ocorreu após pressão interna e a sinalização de que não haveria aval do colegiado para seguir com o processo.

Segundo o comitê, o valor apresentado carecia de fundamentação adequada para justificar sua aprovação, mesmo após redução de pouco mais de R$ 52 mil no orçamento inicialmente proposto, que era de R$ 2,61 milhões. A negativa não impede nova análise futura, desde que o processo venha devidamente embasado.

Em nota enviada à Tribuna do Planalto em 6 de junho, o GoiâniaPrev informou que não dará continuidade à contratação com a Fundação Aroeira.

Consultorias

A consultoria com a Fundação Aroeira seria a terceira de alto valor firmada sob anuência do CCG nesta gestão. A primeira, no valor de R$ 650 mil, foi firmada com a Universidade Federal de Goiás (UFG), para elaborar os estudos técnicos que subsidiarão a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo Rural de Goiânia.

A segunda, aprovada em abril, destina R$ 2,2 milhões para contratação de uma consultoria especializada em planejamento governamental, revisão dos instrumentos do orçamento do município e capacitação para até 80 servidores.