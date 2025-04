Como usar a rede de esgoto corretamente e evitar entupimentos — Dicas da Saneago

A Saneago reforça a importância do uso consciente e correto das redes de esgoto em Goiás. Evitar o descarte de resíduos como óleo de cozinha, cabelos, fio dental, fraldas descartáveis, entre outros materiais, em ralos, pias e vasos sanitários é essencial para prevenir entupimentos, extravasamentos e danos ambientais.

Todos os meses, mais de 40 toneladas de lixo são retiradas da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Goiânia. Esses resíduos deveriam ser descartados no lixo comum, e não na rede de esgoto.

Goiânia tem um dos melhores índices de saneamento do país

A capital goiana está entre as cidades brasileiras com os melhores índices de saneamento básico, mas a manutenção desse padrão depende da colaboração de toda a população. O descarte incorreto pode causar obstruções nas tubulações, provocando o retorno do esgoto para dentro das residências ou o seu extravasamento nas ruas.

Além disso, o esgoto inadequado aumenta o risco de contaminação dos rios e do solo, afetando diretamente a saúde pública e o meio ambiente.

Ligação de água da chuva à rede de esgoto é proibida

Outro alerta importante da Saneago é sobre a ligação irregular da água da chuva na rede de esgoto. Essa prática é ilegal e prejudica o sistema, principalmente no período chuvoso, quando o volume de água aumenta significativamente. A recomendação é direcionar a água pluvial para galerias específicas, que são preparadas para esse tipo de escoamento.

Programa Olho no Óleo estimula o descarte correto

Desde 2012, a Saneago desenvolve o Programa Olho no Óleo, que já recolheu cerca de 580 mil litros de óleo de cozinha usado, transformando o resíduo em biodiesel. O projeto oferece benefícios como créditos na fatura de água para quem entrega o óleo em pontos de coleta.

O programa está ativo em municípios como Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Cidade de Goiás e Morrinhos.

Como evitar entupimentos: conheça os vilões do esgoto

Evite jogar os seguintes materiais na rede de esgoto:

Fio dental e cabelo: formam blocos que obstruem o sistema e danificam bombas.

Óleo e gordura: endurecem nos canos, causando entupimentos.

Absorventes e fraldas: não se decompõem e impedem o escoamento.

Papel higiênico: em excesso, pode provocar bloqueios e extravasamentos.

Cada cidadão faz a diferença

A Saneago reforça que cada atitude conta. O descarte consciente dentro de casa é essencial para o bom funcionamento do sistema de esgoto, a preservação ambiental e a qualidade de vida de toda a população.