Comurg abre seleção interna para cargos de liderança baseada em critérios técnicos dos servidores

Com o objetivo de profissionalizar e aumentar a eficiência na prestação dos serviços, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) lançou edital do Processo de Oportunidade Interna (POI) para selecionar servidores efetivos interessados em ocupar o cargo de supervisor operacional. A seleção adota um novo modelo baseado em critérios técnicos, objetivos e comportamentais, alinhados à estratégia da atual gestão, e marca uma mudança na forma de preenchimento de cargos de liderança na Companhia que passará a ser prática permanente na empresa.

A Comurg conta com 51 Pontos de Apoio (P.A.s) espalhados por diferentes regiões da cidade, criados para descentralizar os serviços operacionais e otimizar a rotina diária das equipes. Nesta primeira etapa do POI, participam os servidores lotados nos P.A.s dos setores Finsocial, Jardim Curitiba, Santa Genoveva, Vila Nova e Jardim Novo Mundo, além do Viveiro Buritis, Aterro Sanitário, Gerência de Transporte e Gerência de Infraestrutura.

Segundo o presidente da Companhia, Cleber Aparecido Santos, o processo busca fortalecer a estrutura interna da Comurg, promover a valorização dos servidores e romper com práticas antigas de indicação política.

“Vamos valorizar o desempenho real de cada colaborador, estimular os trabalhadores a buscar crescimento profissional, fortalecer a estrutura administrativa da empresa e acabar com as indicações políticas”, afirmou.

O processo seletivo é exclusivo para servidores efetivos com, no mínimo, 10 anos de exercício na Companhia. Além disso, o candidato não pode ter faltas injustificadas nos últimos seis meses, nem responder a processos disciplinares ou ter histórico de ações judiciais contra a empresa. Também é necessário apresentar perfil comportamental compatível com funções de liderança. Os aprovados receberão gratificações correspondentes ao cargo de supervisor operacional.

A seleção será feita em seis etapas: análise de requisitos, avaliação comportamental, pontuação por tempo de serviço, análise de qualificações e conduta funcional. O critério de desempate será a antiguidade no cargo.

Veja também:

Prefeitura de Goiânia oficializa Fundahc sobre rescisão de convênios