Aparecida

Concurso da Educação Aparecida terá quase 3 mil vagas; veja cargos e o que falta para o edital

Seleção também prevê 14,7 mil nomes no cadastro de reserva, mas datas de inscrições e provas ainda não foram definidas


Por Carlos Nathan Sampaio em 27/08/2026 - 08:55

Concurso da Educação Aparecida terá quase 3 mil vagas veja cargos e o que falta para o edital
(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia avançou na preparação do novo concurso público da Secretaria Municipal de Educação, que terá 2.956 vagas para professor, agente educativo e auxiliar de secretaria. O certame também prevê a formação de um cadastro de reserva com 14,7 mil candidatos.

Apesar do número expressivo de oportunidades, o edital ainda não tem data para ser publicado. A contratação do Instituto Verbena, ligado à Universidade Federal de Goiás (UFG), está sob análise da Procuradoria Jurídica da própria universidade.

O processo já passou pela Procuradoria-Geral do Município. Somente depois da conclusão da nova análise e da assinatura do contrato o Instituto Verbena estará formalmente autorizado a organizar o concurso.

A etapa seguinte será uma reunião entre a comissão responsável pelo certame e a banca examinadora. Nesse encontro, deverão ser definidos o cronograma, as fases da seleção e os prazos necessários para a elaboração do edital.

Até o momento, portanto, não existem datas oficiais para publicação das regras, abertura das inscrições ou realização das provas. Informações sobre salários, distribuição das vagas entre os cargos, conteúdo programático e requisitos de escolaridade também dependerão do edital.

A expectativa da Prefeitura é que o concurso receba até 30 mil inscrições homologadas. Caso esse número seja confirmado, a seleção poderá ter uma média superior a dez candidatos para cada uma das 2.956 vagas inicialmente oferecidas, sem considerar as posições destinadas ao cadastro de reserva.

É importante destacar que o cadastro de reserva não representa contratação imediata. Os candidatos classificados nessa modalidade poderão ser convocados durante o período de validade do concurso, conforme a necessidade da rede municipal, a disponibilidade orçamentária e os limites estabelecidos pela administração pública.

Depois da definição do cronograma, o Instituto Verbena deverá cuidar de etapas como recebimento das inscrições, elaboração e aplicação das provas, processamento dos resultados e divulgação das classificações.

A Prefeitura afirma que o processo está sendo conduzido de acordo com as exigências legais e as recomendações dos órgãos de controle. As atualizações deverão ser divulgadas pelos canais oficiais do município e do Instituto Verbena.

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