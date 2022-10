Concurso do IFG tem inscrições prorrogadas

As inscrições para os concursos públicos do Instituto Federal de Goiás (IFG), que seriam encerradas nesta sexta-feira, 30, foram prorrogadas até a próxima quinta-feira, 6. As inscrições devem ser feitas no Portal do Candidato, para as 38 oportunidades ofertadas para formação nos níveis Médio/Técnico e Superior, conforme área de atuação.

Os concursos são organizados pelo Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás, e os 02 editais foram construídos em parceria com a comissão de concurso do Instituto Federal de Goiás. São oferecidas 76 vagas, sendo 28 para Técnicos-Administrativos em Educação (TAE) – nível Médio/Técnico; 20 para TAE – nível Superior, e 28 para docentes.

“O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG tem unidades em 13 municípios em Goiás, atendemos mais de 17 mil alunos no ensino, pesquisa e extensão e somos uma instituição pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada. Neste cenário desafiador estamos com dois editais para concurso público aberto para contratação de novos servidores para que possamos compor e recompor nossa força de trabalho de servidores Docentes e Técnicos Administrativos, pessoas que veem contribuir com a Administração Pública, prestando serviços de excelência para a sociedade, fortalecendo a nossa atuação e dando diferentes perspectivas para a Instituição”, disse a Reitora do IFG, Oneida Cristina Gomes Barcelos Irigon.

De acordo com a Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos, a Servidora Sandra Abadia Ferreira, a expectativa é de que os provimentos dos aprovados dentro do número de vagas ofertados no concurso, aconteçam de forma célere e havendo classificados no concurso em lista de espera os mesmos serão nomeados assim que surgirem novas vagas.

A diretora Executiva do Instituto Verbena/UFG, Claci Rosso, ressalta que já existe uma relação de parceria entre instituições federais, e que realizar os concursos públicos do IFG, com essa envergadura e impacto, consolidam essa cooperação. “Ser parceiro do IFG num momento de concurso significa também uma relação de confiança no trabalho, que visa selecionar bons servidores públicos federais”, afirma a diretora.

Confira as oportunidades para os 38 diferentes cargos:

Técnicos-Administrativos – Nível D (Médio/Técnico)

Assistente em Administração;

Técnico em Agropecuária;

Técnico de Laboratório/Artes Visuais;

Técnico de Laboratório/Audiovisual;

Técnico de Laboratório/Biologia;

Técnico de Laboratório/Ciências;

Técnico de Laboratório/Eletrotécnica;

Técnico de Laboratório/Física;

Técnico de Laboratório/Mecânica;

Técnico de Laboratório/Nutrição e Dietética.

Técnicos-Administrativos – Nível E (Superior)

Analista de Tecnologia da Informação;

Arquivista;

Assistente Social;

Bibliotecário-Documentalista;

Contador;

Médico;

Pedagogo;

Psicólogo;

Técnico em Assuntos Educacionais;

Tecnólogo/Área Design Gráfico.

Docentes

Administração;

Agrimensura e Cartografia;

Agronomia;

Biologia;

Cinema;

Engenharia Civil/Hidráulica;

Engenharia de Produção;

Engenharia Elétrica/Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos – EEI;

Engenharia Mecânica/Fabricação e Materiais;

Engenharia/ Sistemas de Controle;

Física;

Geologia;

Letras Português;

Letras Português/Inglês;

Letras Português/ Libras;

Meio Ambiente;

Química;

Química/Biotecnologia;

Transportes.

Remuneração e benefícios

Para técnicos-administrativos de nível D a remuneração é de R$ 2.446,96 e para técnicos-administrativos – nível E o vencimento é de R$ 4.180,66. Para professores a remuneração pode chegar até R$ 9.616,18, conforme titulação.

Inscrição

Os interessados podem se inscrever na página do concurso até 06/10/2022, e efetuarem o pagamento do boleto até as 17 horas, observando o horário de Brasília – DF. O valor da inscrição é de R$ 120,00 para Técnicos-Administrativos nível D, de R$ 140,00 para Técnicos-Administrativos nível D, e de R$ 150,00 para docentes.

Provas

Para os cargos de Técnicos-Administrativos, o concurso será composto de prova objetiva, realizada no dia 16/10/2022. Já para as vagas de docentes, serão realizadas Prova Dissertativa, dia 16/10/2022, e Prova de Desempenho Didático e de Títulos, realizadas entre 19/11/2022 e 21/11/2022.

Validade

Conforme edital, o concurso público do Instituto Federal de Goiás tem validade de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do IFG.