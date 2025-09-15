Concurso fotográfico “Remanescer” celebra o Cerrado e convida a população a registrar a beleza dos ipês do bioma

Para celebrar o Dia Nacional do Cerrado (11/09), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad-GO) e a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento (Lapig) e com parceria da Secretaria de Comunicação (Secom-UFG), realizarão o concurso fotográfico “Remanescer”. A iniciativa convida fotógrafos profissionais e amadores a registrarem a beleza dos ipês, promovendo a conscientização sobre a importância da preservação dos remanescentes.

O concurso receberá inscrições entre os dias 11 de setembro e 3 de outubro. As fotografias selecionadas farão parte de uma exposição física e digital, que será realizada em 26 de novembro, durante o Seminário de apresentação das Bacias dos rios dos Bois, Meia Ponte, Tocantins e Paranã, mapeadas pelo Atlas dos Remanescentes de Vegetação do Estado de Goiás. A divulgação dos pódio de vencedores e a entrega dos prêmios ocorrerão no mesmo evento.

O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial do Lapig (lapig.iesa.ufg.br), e a divulgação da campanha será realizada nas redes sociais da Semad-GO (@semadgoias), do Lapig (@lapigufg), e dos canais oficiais da UFG.

Sobre o Atlas

O Atlas dos Remanescentes de Vegetação do Estado de Goiás nasce de uma iniciativa idealizada e inteiramente financiada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), e viabilizada por meio de um convênio firmado com a Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape) junto ao Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento (Lapig), do Instituto de Estudos Socioambientais (Iesa).

O projeto é responsável por mapear, com imagens de alta resolução captadas por satélites com tecnologia de ponta, regiões do estado de Goiás que ainda contém parte da vegetação natural do Cerrado – um dos biomas que mais sofreram com o desmatamento no Brasil. O seu diferencial é o nível de precisão desse mapeamento, mostrando potencial para se tornar um dos principais instrumentos de políticas públicas de proteção e preservação da biodiversidade goiana.