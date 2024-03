Três suspeitos de roubar fazendas foram mortos na tarde desta quinta-feira (21), na GO-070, nas proximidades de Goianira. Segundo as informações, dois dos mortos seriam policiais militares que já haviam sido excluídos da corporação. A outra pessoa seria um policial civil.

Com um dos suspeitos estava um fuzil calibre 5.56. Não foram dados detalhes sobre a dinâmica do confronto ou do crime.

Essa notícia está sendo atualizada.