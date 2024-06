Conta de luz terá aumento em julho devido à bandeira amarela

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou na sexta-feira (28) o acionamento da bandeira tarifária amarela para julho, resultando em um acréscimo de R$ 1,88 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Essa é a primeira alteração na bandeira desde abril de 2022, após 26 meses consecutivos de bandeira verde.

A decisão se deve à previsão de chuvas abaixo da média e à expectativa de aumento do consumo de energia, fatores que elevam os custos de operação do sistema de geração, especialmente das hidrelétricas. Com a escassez de chuvas e as altas temperaturas, torna-se necessário acionar termelétricas, que possuem um custo de produção mais elevado.

O sistema de bandeiras tarifárias, criado pela Aneel em 2015, sinaliza o custo real da energia gerada e incentiva o consumo consciente por parte dos consumidores. As cores verde, amarela e vermelha (patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos, sendo a bandeira vermelha a mais cara e a verde a mais barata.

A Aneel ressalta que o sistema de bandeiras permite aos consumidores fazer escolhas de consumo que contribuem para reduzir os custos de operação do sistema, diminuindo a necessidade de acionar termelétricas.