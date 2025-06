Cooperativas de Rio Verde promovem semana de ações para a população

As cooperativas de Rio Verde promovem uma série de serviços gratuitos e ações beneficentes para a população com o objetivo de celebrar a Semana do Cooperativismo do município. O evento teve início nesta segunda-feira (23/6) e o encerramento será no próximo sábado (28/6), no Parque Lauro Martins Filho.

A celebração é promovida pelo Sistema OCB/GO, com apoio da Prefeitura Municipal, e participação de 14 cooperativas da região de Rio Verde. Somente no sábado, a expectativa é de que 10 mil pessoas passem pelo parque, com um show musical ao vivo no encerramento.

Além de atividades recreativas, como apresentações teatrais, exibição de filmes, brinquedos infláveis e distribuição de guloseimas para crianças, as cooperativas oferecem serviços gratuitos para a população, como avaliação bucal, consultas médicas e oftalmológicas, aferição de pressão, entre outros.

As cooperativas de Rio Verde também promovem, na Semana do Cooperativismo, uma série de ações beneficentes em instituições da cidade. E, durante todo o mês, promovem campanhas para arrecadar alimentos que serão doados.

Essa é a terceira edição da Semana do Cooperativismo de Rio Verde, que neste ano tem como tema “Cooperativas Constroem um Mundo Melhor”, em alusão ao Ano Internacional das Cooperativas 2025, da ONU. A proposta é destacar o papel transformador do cooperativismo nas áreas de educação, inclusão e sustentabilidade.

Esse ano, a comemoração tem como grande novidade o Concurso Coop, que premia projetos com temas cooperativistas, desenvolvidos por alunos de escolas municipais. A entrega da premiação será durante o evento, no sábado.

“É uma data muito importante, em que nossas cooperativas colocam em prática o princípio cooperativista que considero mais relevante: o interesse pela comunidade”, diz Marcelo Ferreira, presidente do Sicoob Empresarial e coordenador do Núcleo Cooperativo Sudoeste do Sistema OCB/GO.

CCJ adia votação de projeto que proíbe banheiros unissex em escolas de Goiânia