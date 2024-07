Cooperativas se reúnem no Jardim Botânico

O Dia de Cooperar 2024, popularmente conhecido como Dia C, está se aproximando e promete ser mais um marco na promoção da cultura cooperativista em Goiás. A celebração, promovida pelo Sistema OCB/GO com apoio das cooperativas goianas, mobiliza voluntários, colaboradores, dirigentes e a sociedade em geral para um dia repleto de atividades e serviços comunitários no Jardim Botânico de Goiânia.

A edição deste ano terá como tema “Cultura Cooperativista.” Durante toda a manhã de sábado, 6 de julho, das 8h às 13h, os participantes poderão desfrutar de uma série de serviços gratuitos. Entre eles estão:

Saúde: aferição de pressão arterial, glicemia e avaliação nutricional, com o serviço de coleta de sangue e orientação de higiene bucal;

Educação e Consultoria: aulas de bordado, educação cooperativista, educação e clínica financeira, consultoria de carreira e consultoria de imagem;

Doações e Brindes: doação de alimentos e de fraldas descartáveis, troca de detergente por óleo usado, entrega de gibis, livros infantis e outros brindes, distribuição de pipoca, picolé e algodão-doce. O Hemocentro irá disponibilizar 50 kits de doação e 100 livros, que estarão disponíveis no espaço do Sistema, estante da Lucilia;

Entretenimento: pintura de rosto, espaço kids com diversos brinquedos infláveis, contação de histórias, exposição de artesanato. Haverá um espaço zen com duas cadeiras de massagem e a locação de um pula-pula para as crianças;

A grande novidade deste ano será o Espaço Cultura Cooperativista, que promete trazer uma experiência enriquecedora e interativa para todos os visitantes. Este espaço abordará a cultura cooperativista de forma ampla, oferecendo atividades lúdicas e educativas para crianças e adultos, além de oferecer um cantinho de leitura dedicado aos visitantes. A van do programa de prevenção Raizamed estará disponível com um ponto de energia, oferecendo serviços de fisioterapia, psicologia e nutrição.

Uma das atrações principais no espaço será o projeto Sementescoop, em que personagens literários vão interagir com as crianças e conduzir quizzes de forma divertida e educativa. O comitê de jovens do Sistema OCB/GO, conhecido como Geração C, e o de mulheres, chamado de Elas pelo Coop, terão um papel destacado no evento. O Geração C oferecerá consultoria de carreira, enquanto o Elas pelo Coop disponibilizará consultoria de imagem.

Outro ponto alto do Espaço Cultura Cooperativista é o espetáculo teatral, que será apresentado em dois momentos ao longo do dia. A peça utilizará personagens atemporais, conhecidos tanto pelo público adulto quanto pelo infantil, para ilustrar os princípios do cooperativismo de forma leve e acessível. O objetivo é informar e educar o público sobre o cooperativismo, permitindo que todos entendam e aprendam de maneira divertida e envolvente.

Luis Alberto Pereira, presidente do Sistema OCB/GO, destaca o impacto e a força do evento para a promoção da cultura cooperativista na capital. “Além de celebrar o cooperativismo e tudo que ele faz em prol da comunidade, o evento busca chamar atenção para o modelo. Com a ampla participação da comunidade e a repercussão na mídia e redes sociais, ele desempenha um papel importante neste esforço.”

Parceiros

A realização do Dia C Goiás 2024 conta com o apoio e participação de diversas instituições e parceiros, que oferecem uma série de serviços e atividades para a comunidade:

CRER: Atendimentos nas especialidades de ventosaterapia e auriculoterapia realizados por dois profissionais de fisioterapia, além de orientações de prevenção e promoção à saúde relacionadas à deficiência auditiva, visual e intelectual (psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia) e orientações de acesso aos serviços do CRER por meio do Assistente Social.

SICOOB Centro-Oeste BR: O SICOOB Centro-Oeste BR realizará diversas atividades no Dia C. Eles farão uma doação de alimentos, trazendo apoio para a comunidade. Além disso, promoverão brincadeiras com crianças, focadas na educação financeira, para ensinar conceitos importantes de maneira lúdica. Para os adultos, serão oferecidas Clínicas Financeiras, proporcionando orientação e consultoria sobre como gerenciar melhor suas finanças.

Uniodonto Goiânia: A Uniodonto Goiânia estará presente com uma série de ações voltadas para a saúde bucal. Eles terão escovação supervisionada nas pias móveis, garantindo que as crianças aprendam a escovar os dentes corretamente. Também oferecerão orientação de higiene bucal usando macromodelos, como Tigrão, Leão, Dentinho, Bruxa Cárie, Escova e Fio Dental, para tornar o aprendizado mais interessante e visual. Haverá profilaxia na Unidade Clínica Móvel, onde os interessados precisarão preencher uma ficha e passar por uma avaliação. Para completar, serão distribuídos kits de higiene bucal, cartilhas e folders educativos.

SESC Visão: O SESC Visão estará presente com seu caminhão móvel, oferecendo consultas oftalmológicas e avaliações de acuidade visual. Para a realização dessas atividades, será necessário montar uma tenda, além de dispor de 30 cadeiras, 4 mesas e garantir vigilância 24 horas. Para melhor organizar a logística de atendimento, foram sugeridos horários específicos: das 08h às 15h, das 10h às 15h e das 12h às 10h.

Coopanest-GO: A Coopanest-GO contribuirá com a doação de fraldas pediátricas e geriátricas, além de lenços umedecidos para higiene. Para as crianças, haverá doação de kits de pipoca, que incluem balde, copo e pipoca. Um destaque será o Projeto Reanimação Cardiopulmonar para Todos, voltado para a capacitação de comunidades leigas através de um curso prático. Para esta atividade, será necessária uma forração em uma das tendas para acomodar os bonecos usados no treinamento. Além disso, um balão de 3 metros de altura (ROOF TOP) será utilizado para atrair a atenção dos participantes.

SEDHS (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social) de Goiânia: Prestará esclarecimentos a respeito da realização do CadÚnico.

OVG: Orientações sobre os serviços da OVG, especialmente sobre voluntariado.