Corpo de Bombeiros combate incêndio em apartamento na Vila Alpes, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) atendeu, na noite de 5 de setembro de 2025, uma ocorrência de incêndio em um edifício residencial na Vila dos Alpes, em Goiânia. As chamas atingiram dois apartamentos localizados nos andares superiores de uma das torres do condomínio. As equipes atuaram prontamente com combate direto ao fogo, evacuação dos moradores e resgate de pessoas que estavam retidas em elevadores. O prédio possui 20 andares e o fogo foi controlado cerca de 20 minutos após o início da operação.

Durante a ação, duas explosões causaram a quebra de janelas e lançaram estilhaços a longa distância. Aproximadamente pessoas se aglomeraram nas imediações, o que exigiu apoio da Polícia Militar para controle da área e reforço na evacuação de moradores. Algumas pessoas foram atendidas por inalação de fumaça, sendo que uma delas precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar. As demais recusaram transporte, mesmo com orientação médica no local.

Após a extinção das chamas, foi realizada vistoria técnica e orientada a não permanência de moradores na torre afetada durante a noite, devido ao acúmulo de fumaça e risco de intoxicação. A Defesa Civil Municipal acompanhou a ocorrência e reforçou a necessidade de avaliação estrutural por empresa especializada antes do retorno definitivo dos moradores. O CBMGO permaneceu no local até as 23h30 para garantir a segurança e auxiliar os moradores na retirada de pertences.

