Corpo de Bombeiros e Goinfra monitoram áreas de risco e rodovias na região de Pirenópolis

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) estão a postos para o caso de ocorrência de mais chuvas na cidade de Pirenópolis e região. Os militares monitoram pontos de alagamento, já os técnicos da Goinfra fazem vistoria sistemática nas rodovias próximas à cidade.

Na última quinta-feira , 15, o município registrou um alto volume de chuva. Foram 146 milímetros de precipitação, pouco menos da metade do total de chuva esperada para todo o mês de dezembro, que é de 320 milímetros.

Apesar da grande quantidade de água, o tenente Lucas Reis, da Unidade Bombeiro Militar de Pirenópolis, informou que o leito do Rio das Almas, que corta a cidade, não chegou a transbordar. “É um evento natural para essa época do ano, a água não chegou a extravasar o que chamamos de caixa e o nível do rio já voltou ao normal”, destacou.

O militar também tranquilizou a população em relação aos danos na cidade histórica. “Informamos que nenhuma estrutura da cidade foi afetada e a normalidade foi restabelecida. Pirenópolis está pronta para receber os turistas neste final de ano e caso seja preciso, basta ligar 193 que o Corpo de Bombeiros estará pronto para atendê-los”, completou.

A Goinfra informou que as rodovias estaduais da região estão em bom estado de conservação. As vistorias nas vias estão sendo realizadas de forma sistemática, assim como a manutenção corretiva em caso de demanda de reparo superficial.