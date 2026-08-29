Corrida pelo Palácio das Esmeraldas: candidatos ao governo de Goiás agitam o fim de semana com eventos

Daniel Vilela lidera carreata na divisa de Goiânia e Aparecida. Marconi Perillo inaugura comitê em Luziânia e participa de evento em Aparecida. Luis Cesar Bueno realiza caminhada em Luziânia e se reúne com aliados.

Os candidatos ao governo de Goiás intensificam as agendas de campanha neste sábado (29), com movimentações em diferentes regiões do estado e no Distrito Federal. Daniel Vilela (MDB), Marconi Perillo (PSDB) e Luis Cesar Bueno (PT) lideram as atividades do dia, enquanto Luciana Amorim (UP), Wilder Morais (PL) e Danilo Pinheiro (PCO) não divulgaram compromissos públicos.

Daniel Vilela (MDB): carreata na região metropolitana

O governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela, realiza uma grande carreata na divisa de Goiânia e Aparecida de Goiânia. A concentração está marcada para as 8h, na Avenida Bela Vista com a Avenida Rudá, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. A ação busca mobilizar eleitores da região metropolitana, onde o emedebista tem forte base eleitoral.

Marconi Perillo (PSDB): Luziânia, Goiânia e Aparecida

O candidato do PSDB, que busca seu quinto mandato, começa o dia em Luziânia, onde participa da inauguração de um comitê eleitoral às 9h30. Em seguida, o tucano realiza gravações para o programa eleitoral (11h) e participa de uma reunião política (12h30). À tarde, retorna a Goiânia para uma reunião de coordenação, às 17h30, e encerra o dia com um evento público em Aparecida de Goiânia, ao lado do deputado federal Professor Alcides, às 19h30.

Luis Cesar Bueno (PT): Luziânia, Valparaíso e Brasília

O candidato do PT, Luis Cesar Bueno, inicia o dia com uma caminhada ao lado da candidata Cassiana Tormin, em Luziânia, às 8h30. Em seguida, participa de uma entrevista na Rádio Luziânia FM (10h) e na TV Guardiã, em Valparaíso (11h30). À tarde, o petista participa de um almoço com o candidato ao governo do Distrito Federal, Leandro Grass, em Brasília, às 15h, e encerra o dia com uma atividade ao lado do candidato Delúbio Soares, em Cidade Ocidental, às 19h.

Os demais candidatos ao governo de Goiás – Luciana Amorim (UP), Wilder Morais (PL) e Danilo Pinheiro (PCO) – não divulgaram compromissos públicos para este sábado.