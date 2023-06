Curso de empreendedorismo ensina negócios a se destacarem no mundo digital

A Agência Maristo está promovendo uma nova edição do curso “Marketing Digital para Empreendedores”, com o objetivo de auxiliar os pequenos negócios a se destacarem no ambiente online. O curso será realizado de forma online, entre os dias 20 e 22 de junho, das 19h30 às 22h.

Durante a formação, três especialistas em marketing compartilharão técnicas e estratégias para aumentar o alcance das marcas e gerar mais vendas. Um dos especialistas é Lorran Souza, Administrador e Professor de MBA, com expertise de nove anos na área de Inovação e Gestão de Projetos.

As inscrições para o curso estão abertas e podem ser feitas através do site Sympla. Essa é uma oportunidade imperdível para os empreendedores que desejam aprimorar seus conhecimentos em marketing digital e impulsionar o crescimento de seus negócios no mundo digital.