Curso de instrutor e examinador de trânsito começa na segunda

Os aprovados no curso de Instrutor e Examinador de Trânsito oferecido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), por meio da Escola Pública de Trânsito, começam a participar das aulas nesta segunda-feira (8 de julho), na sede da autarquia. Ao todo foram concedidas 60 vagas para ampla concorrência nesta primeira turma, sendo ainda reservadas mais cinco vagas para Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GGM) e cinco vagas para Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia.

Foram mais de 1,5 mil inscritos em apenas dois dias de inscrições. De acordo com o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, todos os interessados inscritos terão a oportunidade de fazer o curso, em turmas que serão abertas sequencialmente de acordo com cronograma da autarquia. “O Detran-GO dará oportunidade a todos os inscritos”, reforçou o presidente da autarquia.

As aulas da primeira turma devem ocorrer até o dia 30 de agosto. ‌‌‌Segundo Delegado Waldir, o curso é uma forma de qualificar profissionais para que tenham capacitação para atuar como instrutor e examinador de trânsito.

Visando a transparência do processo, o edital e todas as demais informações necessárias estão disponíveis no site da autarquia e podem ser acessadas pelo link https://goias.gov.br/detran/selecao