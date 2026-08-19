Daniel e Luís César vão para o interior enquanto Marconi concentra agenda em Goiânia, nesta quarta (19)

Os candidatos ao Governo de Goiás Daniel Vilela (MDB) e Luís César Bueno (PT) concentram boa parte das agendas desta quarta-feira (19) no interior do Estado. Enquanto o governador percorre cinco municípios em carreatas, o petista passa por Professor Jamil, Panamá e Itumbiara. Marconi Perillo (PSDB), por sua vez, permanece em Goiânia durante todo o dia. Procurado, o senador Wilder Morais (PL), não detalhou os compromissos.

Daniel inicia o roteiro às 8h, em Itaguaru. Depois segue para Uruana, às 9h; Carmo do Rio Verde, às 11h; Ceres, ao meio-dia; e Rialma, às 13h. A programação é integralmente voltada para atividades de rua.

Luís César começa mais cedo. Às 6h, concede entrevista à Rádio Interativa. Na sequência, segue para Professor Jamil, onde tem encontro, às 9h, com o prefeito Ney Novaes (PT). A passagem tem também peso partidário: Professor Jamil foi uma das apenas três prefeituras conquistadas pelo PT em Goiás nas eleições municipais de 2024. Ney foi reeleito com 51,51% dos votos válidos.

De Professor Jamil, o candidato segue para Panamá, onde concede entrevista à Rádio Panamá às 11h. Entre 12h30 e 13h45, participa de uma reunião on-line com influenciadores de esquerda.

A segunda parte da agenda será em Itumbiara. Às 14h, Luís César participa de entrevista na Rádio Paranaíba. Depois se reúne com Alberto Borges, diretor-presidente do Grupo Caramuru, visita o comitê do candidato a deputado federal Daniel Caçapava e encontra lideranças locais.

À noite, o petista participa de entrevista ao Portal Diário de Itumbiara, às 18h30, e fecha a programação às 19h, em reunião com lideranças da Frente Brasil da Esperança.

Marconi concentra os compromissos em Goiânia. O ex-governador abriu o dia com sabatina na Rádio Vinha FM, às 7h10, e tem entrevista no jornal A Redação às 9h. Depois, grava material para a propaganda eleitoral e participa de reunião sobre o programa de governo.

Durante a tarde, o tucano tem reuniões com lideranças do interior, embora permaneça fisicamente na capital, além de encontro com a mesa diretora da Cadego. Às 19h30, participa do lançamento oficial da candidatura de Flávia Teles à Câmara dos Deputados.

Entre os demais candidatos, Luciana Amorim (UP) tem compromissos em Goiânia e Senador Canedo. Wilder Morais (PL) não havia informado agenda, enquanto Danilo Pinheiro (PCO) não foi localizado para divulgar os compromissos desta quarta-feira.