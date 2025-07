Daniel Vilela assina convênio de R$ 18 milhões para obras em Aparecida de Goiânia

O governador em exercício Daniel Vilela assinou convênio com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, nesta sexta-feira (4/7), para destinar R$ 18 milhões a melhorias na infraestrutura do município. Entre as ações previstas estão a recuperação de ruas e a construção de uma nova ponte na zona rural da cidade. As obras ficarão a cargo do Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Daniel lembrou que a iniciativa faz parte do programa Goiás em Movimento. “Assim como aqui em Aparecida, estamos destinando recursos para pavimentação asfáltica em todos os municípios goianos”, afirmou ele.

Do valor total de investimentos destinados a Aparecida de Goiânia por meio do convênio, R$ 15 milhões são para manutenção e revitalização de 247 mil metros quadrados de vias urbanas selecionadas pela Prefeitura. O serviço tem como objetivo ampliar a durabilidade do pavimento entre 5 e 10 anos, além de aumentar a segurança das ruas. “São vias de alta trafegabilidade e com pavimento já comprometido. A capa asfáltica precisa ser substituída para que no período chuvoso não venha a abrir buracos e provocar transtornos”, acrescentou o prefeito Leandro Vilela.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Alfredo Soubihe, a previsão é que as obras sejam executadas em até 18 meses após a contratação dos serviços. O titular da pasta reforçou ainda a preocupação com o período chuvoso. “As próximas chuvas são a nossa preocupação, para que não aconteça o mesmo que esse ano. Vamos fazer um trabalho em 19 avenidas de vários pontos da cidade, preventivamente, para que tenhamos um período chuvoso, daqui a seis meses, com maior tranquilidade para a população”, destacou.

Construção de ponte

O convênio prevê ainda o aporte de R$ 3 milhões para a construção de uma ponte de concreto armado sobre o Ribeirão Santo Antônio, entre os bairros Colina de Homero e Veiga Jardim, na zona rural. A estrutura terá 24 metros de comprimento, 13 metros de largura e capacidade para suportar até 2,77 toneladas. O governador em exercício, Daniel Vilela, ressaltou a importância da obra, cujo prazo estimado de conclusão é de 14 meses. “Terá um impacto de mobilidade muito significativo”, avaliou ele.

