Daniel Vilela confirma duplicação da BR-153 durante solenidade em Rialma

O vice-governador Daniel Vilela confirmou, nesta sexta-feira (22/8), a duplicação da BR-153 durante solenidade de assinatura da ordem de serviço, em Rialma. Acompanhado do ministro dos Transportes, Renan Filho, ele classificou a obra como uma reparação histórica para o Estado e destacou que a modernização da rodovia Belém-Brasília garante segurança aos motoristas e condições adequadas para o escoamento da produção.

“Hoje nós estamos iniciando uma nova fase que não vai mais parar. A BR-153 será totalmente duplicada em Goiás, garantindo segurança para quem trafega e condições adequadas para o escoamento da nossa produção. É uma correção de uma injustiça com o Estado, que esperou por muitos anos essa obra fundamental”, afirmou.

As frentes de serviço contemplam 53 quilômetros no trecho goiano, em áreas que concentram indústrias, agropecuária e polos de grãos. A execução ficará a cargo da concessionária Ecovias Araguaia.

O ministro dos Transportes destacou que “a estrada em via simples cria um conflito forte entre caminhões e veículos pequenos. A obra, além de viabilizar o progresso, é fundamental para garantir segurança”. Já o prefeito de Rialma, Lucas Machado, classificou a data como “histórica para o Vale do São Patrício”, lembrando as perdas de vidas no trecho da rodovia.

Integração com o Mato Grosso

Após o evento em Rialma, Daniel sobrevoou a BR-080 para vistoriar os trechos em obras entre Amaralina e Bonópolis, confirmando o avanço dos trabalhos. A agenda foi concluída em Luiz Alves, na inspeção das obras da ponte sobre o Rio Araguaia. A estrutura estaiada de 1.031 metros, que recebeu R$ 203 milhões em investimentos, ligará Goiás ao Mato Grosso pela BR-080 e criará um novo corredor estratégico para transporte de cargas e incentivo ao turismo regional.

“Essa ponte é fundamental para a integração com o Mato Grosso e para o escoamento da produção em duas direções. Vai potencializar o desenvolvimento do Vale do Araguaia, que já se destaca na proteína animal e tem grande potencial agrícola com a irrigação. Acreditamos que será uma das regiões que mais vão alavancar a produção brasileira para alimentar o mundo. Essa obra tem também uma finalidade internacional, ao ampliar a competitividade e reafirmar o papel de Goiás, Mato Grosso e do Brasil como garantidores da segurança alimentar global”, destacou Daniel.

